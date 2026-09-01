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Preocupación por la salud de Lionel Richie: fue internado en terapia intensiva tras un concierto

El cantante de 77 años se descompensó tras culminar su último concierto. El artista es reconocido por clásicos como Hello y Say You, Say Me, entre otros.

Redacción

Por Redacción

Lionel Richie fue internado en terapia intensiva tras un concierto

Lionel Richie fue internado en terapia intensiva tras un concierto

El cantante y compositor estadounidense Lionel Richie, de 77 años, se encuentra internado en terapia intensiva tras descompensarse luego de su presentación del sábado en The Muny, en Forest Park (Misuri, EE. UU.).

Debido a su delicado estado de salud, el reconocido artista permanece hospitalizado y genera gran preocupación en el ambiente musical.

El estado de salud de Lionel Richie

No es la primera vez que Richie debe recibir atención médica en los últimos meses. En junio, el cantante tuvo que interrumpir abruptamente un concierto en St. Paul, Minnesota, luego de sentirse indispuesto sobre el escenario.

Según las primeras informaciones, el artista ingresó al centro médico para someterse a distintos estudios tras descompensarse sobre el escenario.

Los profesionales que lo asistieron evaluaron que una deshidratación pudo haber afectado su estado general; no obstante, aún no se difundió un parte oficial.

Durante la presentación, algunos espectadores notaron que Richie mostraba signos de malestar hacia el cierre del show. De hecho, mientras interpretaba uno de sus grandes éxitos, “All Night Long”, el cantante le pidió a su equipo que le acercara una silla para continuar sentado.


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El cantante y compositor estadounidense Lionel Richie, de 77 años, se encuentra internado en terapia intensiva tras descompensarse luego de su presentación del sábado en The Muny, en Forest Park (Misuri, EE. UU.).

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