Lanzan el 1° Concurso de Poesía en Lengua Mapuche: cómo participar y cuáles son los requisitos

La recepción de trabajos será del 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Foto: archivo.

La poesía en lengua mapuche tendrá por primera vez un espacio de escritura y difusión a través de un concurso impulsado por la Editorial Yzur y la Facultad de Lenguas (Fadel) de la Universidad Nacional del Comahue (Unco) en Roca.

Se trata del 1° Concurso de Poesía en Lengua Mapuche Yzur-UNCo 2026, una convocatoria pública y gratuita que busca promover la creación literaria en mapuzugun, mapuchezungun o chezugun, y contribuir a la transmisión del patrimonio lingüístico-cultural de la nación mapuche.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, María Mare, Decana de Fadel y docente de Gramática Española, expresó: «me genera entusiasmo pensar que vamos a conocer un montón de poetas que no sabemos en este momento que están dando vueltas”.

El concurso es además una iniciativa de visibilización de una lengua que actualmente se encuentra en una situación de minorización. La referente explicó que esta situación es consecuencia de un proceso histórico de imposición del monolingüismo y de distintas políticas represivas sobre las poblaciones mapuches. Entre ellas mencionó la prohibición del uso de la lengua en instituciones educativas y los castigos aplicados a quienes la hablaban.

Ese proceso, sostuvo, hizo que en aproximadamente 140 años una lengua que se utilizaba cotidianamente en la región pasara a tener una presencia mucho menor. «Lamentablemente, la situación de la lengua no es tan buena como podría ser», afirmó.

Sin embargo, señaló que cada vez hay más jóvenes que buscan recuperar la lengua de sus mayores y que asumen el desafío de enseñarla.

La convocatoria busca también que el mapuzugun sea utilizado como lengua de creación literaria contemporánea. En palabras de la decana, mantener la diversidad lingüística también significa preservar distintas maneras de interpretar y nombrar el mundo: «Cuando una lengua deja de hablarse, se pierde muchísimo, se pierde toda una tradición, se pierde una cultura y también una manera de codificar esa realidad que nos rodea».

Así será el concurso

La recepción de trabajos comenzará el martes 1 de septiembre y estará abierta hasta el lunes 30 de noviembre.

La convocatoria está destinada a personas mayores de 18 años, tanto nativas como extranjeras o naturalizadas, que residan en Wallmapu (territorio ancestral mapuche) o hayan nacido en alguna de las regiones que forman parte de ese territorio.

Cada participante podrá presentar hasta seis poemas individuales, de temática y extensión libre. Las obras deberán ser originales e inéditas y estar escritas en lengua mapuche, acompañadas obligatoriamente por su versión en español.

El reglamento detalla, además, que se podrá utilizar cualquiera de los grafemarios empleados por los integrantes de la nación mapuche, entre estos Raguileo, Azümchefe, Unificado o el propuesto por Nicacio Antinao. Estos son distintos sistemas de escritura creados para representar por escrito la lengua mapudungun, la cual era transmitida solo de forma oral antes de la llegada de los españoles.

El grafemario elegido deberá utilizarse de manera consistentes y ser indicado al pie del documento.

También, las obras deberán presentarse completamente revisadas y corregidas tanto en mapuzugun como en español.

Además, la publicación bilingüe permitirá ver las particularidades de cada lengua. Mare señaló que todas las lenguas cuentan con diferentes recursos para expresar sentimientos o determinadas nociones. «Va a ser interesante ver cuáles son los recursos gramaticales para expresar nociones que se pueden expresar en las dos lenguas y quizás en una necesiten más palabras que en la otra», explicó.

La antología podría convertirse también en un recurso pedagógico. Según indicó, el material podrá ser utilizado por docentes que enseñan mapuzugun y por quienes están aprendiendo la lengua, además de permitir un acercamiento a las experiencias y a la mirada cultural de quienes la hablan.

Una antología colectiva

El concurso no tendrá un premio económico, las obras seleccionadas serán publicadas en una Antología Colectiva, editada por Editorial Yzur durante 2027, sin costo para sus autores.

En caso de realizarse un edición impresa, quienes resulten seleccionados recibirán un ejemplar gratuito, aunque deberán afrontar el costo de envío a su localidad o podrán retirarlo en la sede de la universidad en Roca.

La editorial también realizará una serie mínima de ejemplares para la venta. Según establecen las bases del concurso, los ingresos estarán destinados exclusivamente a cubrir costos de edición y gestión de nuevas convocatorias desarrolladas junto a la Unco y orientadas a promover nuevas producciones literarias en la región.

El jurado será establecido por la Facultad de Lenguas de la Unco, y el resultado se dará a conocer entre el 1 y el 30 de abril del próximo año a través de las redes sociales de Fadel y de la editorial. La comunicación por correo electrónico se realizará únicamente con las autoras y autores seleccionados.

Cómo participar

Las obras deberán enviarse por correo electrónico a yzurlibros@gmail.com. El asunto del mensaje deberá indicar: «1° CONCURSO DE POESÍA EN LENGUA MAPUCHE Yzur – UNCO 2026«.

Además de los poemas, se debrá adjuntar una breve referencia biográfica y documentación con los datos personales solicitados en las bases, junto a la constancia de CUIL o CUIT.

Las bases y condiciones completas pueden consultarse en el sitio web de Editorial Yzur.