Tres choques de camiones en menos de 24 horas contra el puente ferroviario de Cipolletti

Un camión chocó este martes al mediodia el puente ferroviario sobre la Ruta 151, en Cipolletti. Hubo tres hechos similares en menos de 24 horas.

Los impactos fueron también frecuentes el año pasado. Entre enero y fines de abril de 2025 se registraron doce impactos de transportes de carga contra la estructura.

Tres choques sobre el puente de la Ruta 151, entre Cipolletti y Neuquén

El jefe de Seguridad Vial de Cipolletti, Frank Rivas, comunicó a Diario RÍO NEGRO que hubo un choque ayer cerca de las 20 contra el puente ferroviario. Hoy hubo otro impacto a las 11 y luego a las 13.

Como publicó este medio a prncipios de este año los golpes de camiones forman parte de una secuencia que obliga a tareas periódicas sobre la estructura y la vía.

Esto llevó a pensar en proyectos para reducir los impactos. Van desde la discusión por bajar la calzada de la Ruta 151 hasta la idea de colocar un pórtico limitador de altura.