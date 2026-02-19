Disparó tres veces contra una casa en Fernández Oro: terminó con dos meses de prisión domiciliaria

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado de disparar contra otro en Fernández Oro y de tener en su poder un arma de fuego de guerra sin autorización. La audiencia se realizó en Cipolletti, donde se dispuso la prisión preventiva domiciliaria por dos meses con control satelital.

El hecho y la acusación

Según explicó la fiscal del caso, el episodio ocurrió el lunes 17 de febrero de 2026 alrededor de las 11:10 en el frente de una vivienda ubicada sobre calle Río Gallegos.

Allí, el imputado se habría presentado a bordo de una motocicleta de alta cilindrada y efectuado al menos tres disparos contra un hombre, sin llegar a herirlo.

La Fiscalía le atribuyó los delitos de abuso de arma y tenencia de arma de fuego de guerra en calidad de autor.

Allanamiento y secuestro

Durante la tarde se realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, ordenado por la jueza de Garantías y ejecutado por efectivos de la Comisaría 26.

En el procedimiento se secuestró un arma de fabricación casera tipo «tumbera», con un cartucho de escopeta calibre 12. De acuerdo a la acusación, el arma estaba cargada y era apta para producir disparos.

Resolución judicial

El defensor oficial no se opuso a los hechos ni a la calificación legal. La jueza tuvo por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses.

Además, dispuso la prisión preventiva domiciliaria por dos meses bajo monitoreo electrónico mediante tobillera satelital.