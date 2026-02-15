Tirotearon una casa en Fernández Oro: hay dos detenidos y un prófugo intensamente buscado

La Comisaría 26° de Fernández Oro detuvo a dos jóvenes tras los disparos, mientras se mantiene el operativo para hallar al tercer sospechoso.

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada en Fernández Oro terminó con dos jóvenes detenidos, acusados de protagonizar disturbios y efectuar disparos contra viviendas del barrio. Sin embargo, la investigación permanece abierta y la Policía mantiene un intenso operativo para dar con un tercer sospechoso que logró escapar y continúa prófugo.

Disturbios y amenazas con un arma

El hecho se registró tras un llamado al sistema 911 RN Emergencias que alertó sobre incidentes en calle Ushuaia. Al arribar, efectivos de la Comisaría 26° constataron daños en una vivienda y tomaron testimonio a una vecina.

La mujer relató que escuchó la rotura de un vidrio y al mirar hacia el exterior observó a tres hombres frente a su casa. Según declaró, uno de ellos extrajo un arma de fuego, la cargó y le apuntó directamente, por lo que se arrojó al suelo para resguardarse.

Disparos contra la vivienda

A pocos metros, otro vecino denunció que los mismos sujetos habrían efectuado disparos contra el domicilio. Esa información fue incorporada al parte policial y motivó un despliegue inmediato en la zona.

Con los datos aportados sobre vestimenta y características físicas, los uniformados realizaron recorridas por calles cercanas.

Dos detenidos y continúa la búsqueda del tercero

Durante el operativo, la Policía logró interceptar a dos hombres que coincidían con la descripción. Los sospechosos, de 24 y 29 años, fueron trasladados a la unidad policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

El tercer involucrado, señalado como parte del grupo que protagonizó el ataque armado, continúa siendo intensamente buscado. Las autoridades remarcaron que el operativo sigue activo para lograr su detención en las próximas horas.

El comisario Miguel Elifonzo confirmó: “Hay dos sujetos demorados y puestos a disposición de la justicia y seguimos buscando al tercer involucrado en el hecho”.

Pericias y avance de la causa

En paralelo, intervino el Gabinete de Criminalística, que realizó pericias en el lugar, relevó indicios balísticos y documentó los daños materiales. Ese trabajo será clave para el avance de la investigación judicial.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades y avanzar con la imputación de los detenidos, mientras continúa la búsqueda del sospechoso prófugo.