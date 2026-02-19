Encontraron un cuerpo en el canal de Fernández Oro: fue frente a la Ruta 65, investigan qué pasó

Investigan la aparición de un cuerpo en un canal, en Fernández Oro. Foto: Gentileza.

Un cuerpo sin vida fue encontrado en un canal frente a la Ruta 65, en Fernández Oro.

Se trataría de un adulto mayor. Hay personal policial en el sitio. La información fue confirmada a Diario RÍO NEGRO por fuentes de la investigación.

Se realizan las primeras pericias para determinar qué ocurrió. Trabaja personal de Fiscalía, Cuerpo de Investigaciones, efectivos de la Comisaría 26 de Fernández Oro y Gabinete Criminalístico.

Hace más de una semana se encontró un cuerpo en un canal de Cipolletti

Este mismo mes, también se halló un cuerpo en un canal del Alto Valle. El 11 de febrero se encontró en Cipolletti a un hombre sin vida que era buscado en Cinco Saltos.

Fue en la zona de El 30. Según lo informado por el Ministerio Público Fiscal, unos vecinos del lugar dieron aviso tras divisarlo en el agua.