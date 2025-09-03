Doble crimen en Cutral Co: los imputados pidieron pidieron domiciliaria y se la negaron

Uno de los acusados, De la Vega fue acusado por dos delitos graves. (Foto: Archivo)

Los acusados por el homicidio de dos jóvenes en el barrio Nehuen Che de Cutral Co permanecerán en prisión preventiva. Un tribunal ratificó la decisión que había adoptado un juez de Garantías la semana pasada. Las víctimas fueron ultimadas de dos y tres disparos cuando intentaban resguardase de sus atacantes. Pertenecían a grupos antagónicos y mantuvieron disputas anteriores.

La audiencia audiencia de revisión fue solicitada por los defensores de los dos acusados Juan José Canihuán y Carlos Andrés De la Vega quienes están con prisión preventiva, dictada por el juez de Garantías, Ignacio Pombo.

El tribunal conformado por Bibiana Ojeda, Lisandro Borgonovo y Eduardo Egea escuchó los planteos de las partes y por unanimidad resolvió que tanto De la Vega como Canihuán sigan en la misma condición de prisión preventiva por el lapso de dos meses mientras avanza la investigación.

Las víctimas del doble homicidio fueron Nicolás Piovesán de 16 años y Junior Riquelme, de 18. Los dos imputados pertenecían a otro grupo con el que mantenían fuertes diferencias. De hecho ya habían tenido disputas previas, con el uso de armas y hasta ese momento nadie resultó herido. El último había sido tres días antes.

El fiscal jefe Gastón Liotard y el asesor letrado Federico Cuneo mantuvieron la postura de mantener la prisión preventiva como modo de garantizar el avance de la investigación que fue fijada en cuatro meses. Sostuvieron que existía riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.

En esta línea, los acusadores explicaron que intentaron ocultar el auto Volkswagen Gol en el que se movilizaban los imputados al momento del hecho y tampoco se dio con el o las armas utilizadas. «Se evidenció un intento por obstaculizar la investigación», se describió.

Finalmente, la jueza Ojeda y los jueces Borgonovo y Egea escucharon a las partes y le dieron la razón a los acusadores públicos. Es decir, ratificaron la decisión del juez Pombo, de sostener la prisión preventiva para los dos.

Cómo ocurrieron los homicidios

La balacera que terminó con más de una veintena de vainas servidas en las calles Rosenbrock y Baka, en el barrio Nehuen Che la madrugada del martes de la semana pasada, terminó con la vida de los dos adolescentes que iban a bordo de una moto.

Ambos cayeron tendidos con dos y tres disparos y no portaban armas, por lo que la persecusión y posterior agresión fue a sus espaldas. El asiento de la moto de baja cilindrada en la que intentaron llegar a la vivienda donde solían parar junto a otros compañeros, quedó debajo de uno de ellos. Más tarde se conoció que la moto había sido retirada del lugar por uno de sus amigos.

Canihuán es asistido por la defensa particular Melina Pozzer mientras que De la Vega tiene el ministerio Público de la Defensa.