Aceptaron la probation para el gerente y solo cinco irán a juicio por la explosión en la refinería NAO

El gerente general de la destilería New American Oil accedió a una probation y, en consecuencia, no irá así a juicio oral por la explosión e incendio de la destilería asentada en Plaza Huincul y donde murieron tres operarios, en septiembre de 2022. Así lo resolvió un tribunal de Impugnación al que recurrió la defensa particular del imputado. De este modo, solo cinco de los acusados llegarán a la instancia de juicio oral del que todavía no se tiene fecha.

Los jueces Mauricio Macagno, Andrés Repetto y Richard Trincheri resolvieron así el pedido para que Rodrigo Arias, gerente general de NAO, pueda acceder a la suspensión de juicio a prueba que hizo el abogado particular Juan Coto. La audiencia se concretó el miércoles y hubo otras tres cuestiones más que sobre las que se expedió el tribunal.

De este modo, la defensa particular de Arias -y de cuatro imputados más- logró revertir la decisión que tomó en la audiencia de control de acusación el juez de Garantías, Diego Chavarría Ruiz, que había rechazado el pedido. Arias está acusado por el delito de estrago culposo, agravado por el resultado.

Coto fundamentó el pedido en que «es una persona que carece de antededentes penales, que no es funcionario púlico y tampoco un delito de inahilitación y considerando un antecedente cercano como la explosión de la escuela en Aguada San Roque, solicité la suspensión de juicio a prueba».

El tribunal describió que si bien es cierto que tanto el juez Chavarría Ruiz como la fiscalía expusieron que el defendido carece de antecedentes condenatorios, no tiene otra suspensión que le impida ser beneficiado por una nueva y que no es funcionario público, se «entendió razonable su oposición sobre la base que el heho produjo una conmoción social».

Sin embargo, para el tribunal esos argumentos que dio el magistrado resultaron «irrazonables porque no los fundó acabadamente. Si bien menciona la idea de conmoción social, no fundó adecuadamente cuál es la proyección de la escala penal».

Esta decisión del juez de Garantías, fue rechazada por «arbitraria e irrazonable y carece de debida fundamentación en este aspecto, (por lo que) corresponde sea revocada». El tribunal señaló que se le concede así la probation a Arias porque se dan los requisitos exigidos para tal fin. Ahora, el juez de Garantías debeerá hacer una nueva audiencia para definir que plazos y las pautas que deberá cumplir Arias.

El resto de los imputados

La probation otorgada al gerente general Rodrigo Arias que tenía su base en Buenos Aires, deja a cinco imputados con la instancia del juicio oral.

Se trata de Guido Torti, jefe de planta; Silvio Saibene, jefe de mantenimiento; Gimena Brillo, licenciada en Seguridad e Higiene; Alfredo Eduardo Novaro, el auditor externo de NAO. Todos son asistidos por el defensor particular Coto.

Mientras que la técnica en Seguridad e Higiene, Natalia González es asistida por Diego Simonelli, del ministerio Público de la Defensa. Todos están acusados por el delito de estrago doloso en calidad de autores.

Al principio del proceso figuró como imputado Ángel Obreque, coordinador de la planta que fue sobreseído.

La audiencia del impugnación se hizo de manera presencial y virtual. Los jueces les brindaron la oportunidad a los imputados presentes como Novaro, Seibene, las imputadas Brillo y González, a hacer uso de la palabra.

El tribunal también se expedió por otros tres planteos que hicieron los defensores.

La explosión fatal

El incendio y explosión ocurrido en la madrugada del 22 de septiembre de 2022 arrojó tres víctimas fatales: Víctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina.

Las familias cada 22 llevan adelante diferentes actividades para mantener el reclamo de justicia y la pronta realización del juicio. El mes próximo se cumplirán tres años del trágico hecho.

