Docente condenado por abuso en Río Negro: cumplirá su pena tras estar meses prófugo en Catamarca

El docente condenado a 13 años por abuso sexual comenzó a cumplir su pena en Río Negro tras ser detenido en Catamarca tras fugarse.

La Justicia de Río Negro dispuso este miércoles en Cipolletti, el inicio formal del cumplimiento de la pena de 13 años de prisión para José Gregorio Ruffa Saraspe, el docente condenado por delitos de abuso sexual contra niños y niñas. La audiencia, realizada de manera virtual, reunió a la Fiscalía, la querella y las familias de las víctimas.

El proceso se reactivó luego de que el hombre fuera capturado en la provincia de Catamarca, tras haber intentado fugarse mientras cumplía medidas cautelares en Tucumán.

La audiencia de ejecución de pena

Durante la audiencia, la Fiscalía pidió que todas las partes involucradas entreguen las cámaras Gesell de los menores víctimas para su destrucción, tal como establece el protocolo una vez firme la condena. También solicitó que el Servicio Penitenciario Provincial sea informado sobre la conducta procesal del condenado, para garantizar una atención especial en su período de detención.

La querella, que representa a las familias de las víctimas, adhirió al pedido y remarcó la importancia de extremar cuidados para evitar situaciones que pongan en riesgo la decisión judicial.

Revocación de la rebeldía y traslado a detención

El juez a cargo revocó la declaración de rebeldía y captura que seguía vigente, y formalizó el incidente de ejecución de pena, que quedará en manos del Juzgado de Ejecución N° 8. Desde este miércoles comenzó el cómputo efectivo de los 13 años de prisión. La Justicia también notificará al Servicio Penitenciario Provincial para definir el centro de detención donde será alojado de manera definitiva.

La fuga y captura en Catamarca

Ruffa Saraspe había sido condenado el 14 de abril de 2023. Tras agotar todas las instancias de apelación, la Corte Suprema confirmó la sentencia el 23 de octubre de 2025 y ordenó su inmediata detención. Pero cuando la Policía de Tucumán fue a ejecutar la medida, descubrió que el condenado había abandonado el domicilio donde cumplía medidas cautelares.

La Justicia declaró su rebeldía y ordenó su captura. Tras un operativo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal de Río Negro y brigadas de Tucumán y Catamarca, fue detenido el 7 de noviembre. Posteriormente fue trasladado a Viedma, donde permanece detenido a la espera de su destino penitenciario final.