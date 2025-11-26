Comenzó el juicio por el crimen del periodista Juan Caliani en Neuquén: su familia busca «justicia reparadora»

Este miércoles comenzó en Neuquén el juicio que busca determinar las penas para los dos jóvenes que admitieron haber asesinado al periodista y militante universitario Juan Caliani comenzará este miércoles en Neuquén. Las audiencias se desarrollarán entre el 26 de noviembre y el 12 de diciembre, en la Ciudad Judicial. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, su hermano Julio, dijo: «queremos una justicia que sea reparadora, por eso preferimos no habla de penas en tiempos».

Julio Caliani, hermano de Juan, explicó que este juicio no se enfoca en la autoría del hecho, ya que esta fue demostrada y reconocida previamente en una instancia judicial cuando los acusados eran menores. El proceso actual se concentra en evaluar el «arraigamiento familiar» que tuvieron los jóvenes y, principalmente, en la magnitud del daño causado a la víctima, su familia, amigos y la sociedad en general.

Uno de los acusados era mayor de edad al momento del crimen, mientras que el otro cumplió los 18 años en septiembre de este año.

La búsqueda de «justicia reparadora»: la familia de Juan Caliani y qué espera del juicio

La familia Caliani manifestó su deseo de encontrar una «justicia reparadora», una visión que, según Julio el hermano de Juan, busca principalmente traer tranquilidad, ofreciendo una respuesta contundente a la indignación que generó el caso.

Los familiares prefieren no anticiparse a las decisiones judiciales en términos de tiempo de condena, enfocándose en el impacto social y emocional de la resolución.

Cómo será el juicio de cesura por el asesinato de Juan Caliani

La Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación de Juicios estableció que la cesura se realizará durante todos los días hábiles entre el 26 de noviembre y el 12 de diciembre. El proceso estará a cargo de un juez de menores, quien deberá evaluar si corresponde aplicar una pena y cuál será su tipo y extensión.

Los dos adolescentes, de 16 y 17 años al momento del crimen, reconocieron los hechos poco más de un mes después del asesinato. Tras admitir su responsabilidad, el magistrado declaró su autoría y ordenó un tratamiento cautelar mientras aguardaban la realización del juicio de cesura, que se concretará una vez alcanzada la mayoría de edad.

Entre el 26 de noviembre y el 12 de diciembre, cada audiencia será observada con atención por familiares, compañeros y referentes institucionales que acompañarán el proceso.

El juicio de cesura no solo definirá la pena de los acusados: será también la instancia en la que la comunidad podrá reafirmar su pedido de justicia plena y mantener viva la memoria del periodista y militante.