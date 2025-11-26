Comienza el juicio contra un anestesiólogo acusado por la muerte de Valentín Mercado en Roca

Este miércoles, a las 8:30, comenzará en los tribunales de la Ciudad Judicial de Roca la primera audiencia del juicio oral y público contra el anestesiólogo Mauricio Javier Atencio Krause, acusado por homicidio culposo tras la muerte de Valentín Mercado Toledo, el niño de 4 años que falleció luego de una cirugía programada en julio de 2024.

El caso, que conmovió a Roca y generó un amplio reclamo social por justicia, llegará finalmente a la instancia de debate. Allí, la fiscalía, la querella y la defensa expondrán sus pruebas y versiones sobre los minutos críticos en los que, según la acusación, la falta de control anestésico habría dejado sin posibilidades de recuperación al pequeño paciente.

La acusación: falta de control vital durante la cirugía

La fiscal del caso, Norma Reyes, acusó a Atencio Krause de haber actuado con impericia y negligencia durante la intervención quirúrgica realizada el 11 de julio de 2024 en el sanatorio Juan XXIII. Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal detalló que alrededor de las 10:50 el monitor del quirófano registró la ausencia total de señales de presión arterial y oxigenación por al menos diez minutos.

Ese lapso sin control —según explicó— habría desencadenado en Valentín una encefalopatía hipóxico-isquémica, una lesión cerebral grave provocada por la falta de oxígeno. El niño permaneció internado durante una semana, pero falleció como consecuencia directa de ese daño irreversible.

Para Reyes, el anestesiólogo incumplió protocolos básicos de supervisión continua de signos vitales. La fiscalía adelantó que solicitará una pena de tres años de prisión, prevista para el delito de homicidio culposo. La querella, que representa a los padres del niño, adhirió al planteo.

Debate por una salida alternativa y la negativa judicial

En la etapa previa al juicio, la defensa pidió suspender la audiencia para evaluar una salida alternativa, argumentando la cercanía de la feria judicial. La propuesta fue rechazada de inmediato por la fiscalía y la querella.

Miguel Zeballos, representante de la familia de Valentín, sostuvo que la única posibilidad aceptable era un juicio abreviado que reconociera responsabilidad penal. “No contemplamos otra salida”, afirmó.

El juez Gastón Martín rechazó el pedido de suspensión y sostuvo que el proceso no podía paralizarse. Con ese pronunciamiento, la causa quedó formalmente encaminada al juicio oral.

Las pruebas que llegarán a la audiencia

Durante el control de acusación se incorporaron al legajo las pruebas centrales que serán analizadas desde este miércoles. Entre ellas figuran:

Historia clínica completa de Valentín

Registros de los monitores quirúrgicos

Pericias médicas e informes técnicos

Fotografías del quirófano y documentación complementaria

Informes de la OITEL y de la Asociación Bionecrina de Anestesia

Declaraciones de 21 testigos, entre ellos médicos, enfermeros y personal del sanatorio

Estudio histopatológico del cuerpo del niño

El objetivo del debate será determinar si existió una falla humana evitable y si la muerte del menor podría haberse prevenido con una supervisión adecuada.

El pedido de la familia: condena e inhabilitación

Durante el proceso, la madre de Valentín fue contundente al expresar su postura frente al avance de la causa. “Quiero la condena y la inhabilitación. No va a haber otro camino”, afirmó en junio, tras la audiencia de control de acusación.

La querella sostiene que el profesional debe recibir una pena efectiva y quedar inhabilitado para ejercer la anestesiología, al considerar que su accionar puso en riesgo la vida de un paciente en un procedimiento programado y controlable.

Lo que se espera del juicio

El debate se realizará ante un juez unipersonal, encargado de analizar los testimonios, la evidencia técnica y los alegatos de las partes. Las audiencias se extenderán varios días debido a la cantidad de testigos convocados y a la complejidad técnica del caso.

La primera audiencia de este miércoles marcará el inicio formal de un proceso muy esperado por la familia del niño y por los vecinos de Roca, que desde 2024 reclaman respuestas y responsabilidades por una muerte que consideran evitable.