Lo que dejó la primera jornada del juicio que fijará la pena a los asesinos del periodista Juan Caliani en Neuquén

Con la primera audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén, inició la etapa de imposición de pena para los dos adolescentes declarados responsables del homicidio de Juan Caliani. Aunque actualmente ambos son mayores de edad, el hecho ocurrió cuando tenían 16 y 17 años, por lo que el proceso se desarrolla bajo los parámetros de la Ley provincial 2302, que regula el juzgamiento de menores en conflicto con la ley penal.

Un proceso a puertas cerradas

El cronograma del juicio contempla nueve audiencias entre este miércoles 26 de noviembre y el martes 9 de diciembre, durante las cuales se espera la declaración de alrededor de 60 testigos. Entre ellos figuran psicólogas, trabajadoras sociales, policías, docentes, periodistas y familiares de la víctima.

Sobre la base de estos testimonios se determinará la pena que deberán cumplir los responsables. La difusión del contenido de las audiencias permanece restringida por lo que establecen la Ley 2302 y la Ley nacional 20056.

Las pretensiones de la fiscalía

El fiscal del caso, Germán Martín, adelantó que tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella presentarán sus pretensiones de pena una vez concluida la etapa testimonial. Las audiencias están a cargo del juez Dardo Bordón, con la participación del abogado querellante Federico Egea y los defensores Raúl López y Mariela Borgia.

Las audiencias serán hasta el 9 de deciembre. Foto: Matías Subat

Los dos jóvenes ya habían reconocido su responsabilidad en mayo del año pasado mediante un juicio abreviado, en el que fueron declarados coautores del delito de homicidio en ocasión de robo (artículo 165 del Código Penal). Desde entonces debían cumplir una serie de pautas, como el arraigo familiar previsto en la Ley 2302, aunque ese proceso se extendió más de lo previsto e incluyó episodios de amenazas e incumplimientos, según detalló la familia de la víctima.

Crimen sangriento en el barrio La Sirena

El crimen ocurrió el 1 de abril de 2024, cerca de las 23.45, en la vivienda de Caliani, ubicada en Luis Beltrán y Cacique Purrán, en el barrio La Sirena. Los dos adolescentes ingresaron al quincho lindante a la casa y sustrajeron herramientas, bebidas alcohólicas y una valija con ropa, que fueron dejando sobre el techo del inmueble.

Al escuchar ruidos, Caliani salió de su dormitorio y se encontró con los intrusos en el pasillo que conectaba la casa con el quincho. En ese momento, uno de ellos lo sujetó y el otro lo apuñaló dos veces en el tórax con un cuchillo tomado del lugar, provocándole la muerte.

La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal, a través de las fiscalías de Delitos contra las Personas y de Delitos Juveniles, con el apoyo de la Policía provincial. Durante los alegatos de apertura, el juez permitió el ingreso a la sala únicamente de los padres de la víctima, Ana Mercado y Jorge, y de su hermano José.