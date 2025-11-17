Dos exintendentes del Alto Valle recusaron a la jueza que rechazó la prescripción de la causa Techo Digno

Los exintendentes de Cinco Saltos, Liliana Alvarado y Gastón Epul, recusaron a la jueza Alejandra Berenguer que la semana pasada debía definir la prescripción o no de la causa Techo Digno de esa ciudad, en la que también está imputado el empresario Rubén Mendiberri.

Berenguer rechazó el jueves pasado tres planteos de las defensas de Abel Barattiy Aníbal Tortoriello, exintendentes de Cipolletti, que también son investigados en la megacausa Techo Digno, que tiene a decenas de exjefes comunales y empresarios de Río Negro imputados.

Uno de los planteos que rechazó la magistrada es el de prescripción de la acción penal, sobre el cual argumentó que al continuar uno de los imputados (Tortoriello) siendo funcionario público, los plazos no habían caducado.

En el caso de Alvarado, Epul y Mendiberri, los abogados de los imputados plantearon que Berenguer ya había adelantado opinión sobre la prescripción en la causa de Cipolletti, y por este motivo la recusaron, lo que fue rechazado por la magistrada.

Según informaron fuentes judiciales, la jueza dijo que no tenía motivos para apartarse, que si bien la causa Alvarado es un desprendimiento Techo Digno, son distintas personas, municipios, y diferentes encuadres legales.

Los abogados Rodrigo Arenas, Juan Vincenty y Guillermo Gómez insistieron con la recusación por lo que se suspendió la audiencia y ahora será el presidente del Foro de Jueces y Juezas de Cipolletti, Marcelo Gómez, quien en una audiencia fijada para mañana martes abordará el tema.

Gómez analizará el descargo que Berenger ya hizo por escrito, y va a escuchar los argumentos del fiscal Santiago Márquez Gauna y de los abogados defensores para resolver si confirma a la jueza al frente de la causa o la aparta.

Dos exintendentes de Cinco Saltos en una misma investigación

En el expediente que tiene como imputados a los dos exintendentes de Cinco Saltos, junto al empresario Arturo Mendiberri, también se avanzó en la lectura de los hechos y presentación de pruebas y este viernes está previsto concluir esta etapa para pasar a la instancia de juicio oral.

A Epul y Alvarado se los imputa por los delitos de administración fraudulenta y peculado.

La fiscalía atribuyó irregularidades en la administración de más de 43 millones de pesos destinados a la construcción de 92 viviendas. Entre los hechos relatados se incluyen la sobrecertificación de obra (los certificados no reflejan la realidad de lo construido), pagos indebidos en concepto de anticipos financieros y desvío de recursos a cuentas municipales distintas a las habilitadas en el convenio.

Otros dos juicios en carpeta en Río Negro por la Causa Techo Digno

En la única causa de Techo Dino que llegó a juicio hasta ahora, Gustavo Gennuso, exintendente de Bariloche, fue absuelto hace diez días del delito de peculado por el cual había sido acusado.

Hay otros dos juicios proyectados para los próximos meses. El de María Eugenia Martini, exjefa comunal de Bariloche, y el de Juan Reggioni, exintendente de Fernández Oro.