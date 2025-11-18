Confirman a la jueza Berenguer, que había sido recusada en la causa Techo Digno de Cinco Saltos

El juez Marcelo Gómez rechazó las recusaciones impulsadas por el intendente Germán Epul y el empresario Arturo Mendiberri y confirmó que la jueza Alejandra Berenguer continuará a cargo del legajo de Techo Digno Cinco Saltos.

El magistrado, que es juez de juicio pero actuó como presidente del Foro de Jueces de la Cuarta Circunscripción Judicial, consideró que no existen motivos objetivos que comprometan su imparcialidad en la causa de Cinco Saltos, luego de que la magistrada rechazara la semana pasada la prescripción del expediente de Cipolletti, donde están imputados los exintendentes Aníbal Tortoriello y Abel Baratti, además de tres empresarios y una excontadora municipal



Gómez, con su decisión posibilitó que la magistrada siga al frente del control de acusación en la causa Cinco Saltos.

Gómez explicó que Berenguer llegó al expediente únicamente porque la jueza Florencia Caruso, que había iniciado el control de acusación, se encuentra con una licencia personal prolongada. Subrayó que la magistrada no tuvo ninguna intervención previa en el caso de Cinco Saltos y que la sospecha de parcialidad planteada por las defensas no se basa en elementos objetivos.



“La doctora Berenguer es totalmente ajena a todo lo ocurrido hasta aquí en este legajo”, sostuvo. Agregó que la resolución que dictó en Cipolletti no constituye prejuzgamiento, porque cada causa tiene autonomía fáctica y procesal.

El precedente Marchisella y el criterio del STJ

Para resolver, Gómez citó un antecedente del Superior Tribunal de Justicia en un expediente tramitado en Cipolletti, donde se debatió la recusación de dos jueces del Tribunal de Impugnación que habían intervenido en el precedente Marchisella. Ese caso, ampliamente conocido en el fuero penal, dio origen al conjunto de investigaciones de Techo Digno y fijó criterios iniciales sobre la formulación de cargos.



En esa resolución, el STJ aclaró que la recusación solo procede cuando existe identidad sustancial del objeto procesal, y no por la mera coincidencia temática entre causas. También ordenó que el Tribunal de Impugnación interviniera en la causa del intendente de Fernández Oro Juan Reggioni, condenado por irregularidades en la construcción de viviendas mediante cooperativas.

La fiscal Natalia Poblete argumentó a favor de la continuidad de Berenguer en la causa.



Gómez actuó en este incidente porque, como presidente del Foro de Jueces, tiene a su cargo la revisión administrativa de las excusaciones y recusaciones dentro del sistema acusatorio. Su función no es jurisdiccional sobre el fondo del caso, sino organizativa: debe garantizar que los magistrados designados cumplan los requisitos de imparcialidad y que el proceso avance sin dilaciones.

Los planteos de las defensas

En su argumentación, el abogado Juan Luis Vincenty, en representación del empresario Mendiberri sostuvo que no es habitual que un juez modifique en pocos días un criterio de fondo, lo que a su criterio tornaba previsible que Berenguer mantuviera la postura que adoptó en Cipolletti.



El defensor Rodrigo Arenas, Epul, alegó que las causas de Techo Digno forman una “mega investigación” basada en hipótesis similares del Ministerio Público, por lo que consideró que existía una “duda razonable” sobre la imparcialidad de la magistrada.

La postura del Ministerio Público Fiscal



La fiscal Natalia Poblete, por su parte, pidió rechazar las recusaciones. Afirmó que Berenguer no participó en ninguna audiencia ni emitió decisión previa en el expediente de Cinco Saltos y que la similitud entre causas no alcanza para desplazar a una jueza del caso. Respaldó su postura en la reciente doctrina del STJ.



Gómez concluyó que los planteos se sustentaron en conjeturas subjetivas y que “no existen razones graves que afecten la imparcialidad de la jueza Berenguer”. Con la recusación desestimada, la Oficina Judicial deberá fijar una nueva fecha para el control de acusación.