Dramático relato de los padres de una víctima de gatillo fácil en Neuquén

«¿Quién me asegura que no va a salir y se va a escapar, y va a matar a una de mis hijas? Si me mata a mí me hace un favor, porque yo no veo más a mi hijo y el dolor no se va ningún día», expresó Liliana, la mamá de Matías Casas, asesinado por la espalda a los 19 años por el policía Héctor Méndez en un caso de gatillo fácil ocurrido en 2012.

Méndez quiere obtener el beneficio de las salidas transitorias. La familia de Matías, patrocinada por el abogado Mariano Pedrero, se opone: «este tipo lo persiguió a mi hijo, le disparó por la espalda y lo pateó donde había caído, delante de otros policías de la comisaría 18″, remarcó César, el padre de la víctima.

Recordó que su negocio, en el que trabajaba su hijo, está a menos de cinco cuadras de la vivienda del condenado, en la cual cumpliría las salidas.

También la asistente letrada de fiscalía Natalia Lacoste expresó sus reservas. Pidió más informes criminológicos, porque el policía registra además antecedentes de violencia de género.

La jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, no hizo lugar a las salidas transitorias de Méndez, por lo menos hasta que lleguen los informes ampliatorios pedidos por la fiscalía. Los abogados defensores Daniel Vergez y Oscar Morales se fueron con las manos vacías de la audiencia realizada este jueves.

El condenado siguió el trámite por Zoom desde su lugar de detención, y no habló.

Por la espalda

El policía Héctor Méndez siguió la audiencia por Zoom desde su lugar de detención. (Matías Subat)

El hecho ocurrió el 22 de julio del 2012 a las 2 de la mañana en el barrio Cuenca XV. Matías conocía a los hijos de Méndez y fue a verlos esa noche. El policía estaba ebrio, puso como excusa una supuesta discusión y le disparó a la víctima.

Matías intentó escapar en su moto y Méndez volvió a dispararle con su pistola reglamentaria. El joven de 19 años cayó herido de gravedad; el autor se acercó y lo pateó en el suelo, sin que otros policías presentes lo impidieran. Murió en el hospital.

Un jurado popular lo encontró culpable y lo condenaron a prisión perpetua. Pero después anularon esa pena y se la redujeron a 20 años. Como dijo César Casas en la audiencia, «eso no salió del juicio, fue una cuestión de los jueces».

Aseguró que «desde que mataron a Matías venimos sufriendo el hostigamiento de los excompañeros de este tipo, los policías de la comisaría 18″.

«Lo que tenemos enfrente son policías»

«Lo que tenemos enfrente son policías», dijo César a la jueza Gass. «En el caso Braian Hernández (un chico de 13 años también víctima de gatillo fácil, el autor ya está libre), a un testigo lo mataron al otro día de declarar. En la 18 estaban los narcopolicías (por la banda desbaratada por la justicia federal). No es una zona de acá del centro. Allá llega la noche y estos tipos se manejan ahí. Éste (por Méndez) era de la brigada, acostumbrado a pegarle a la gente porque andaba de civil. Estamos en contra de que tenga privilegios un tipo que actuó de esa manera».

Liliana, la mamá, se preguntó «cómo se le puede dar la salida a una persona que mató sin motivo, que lo persiguió, lo cazó, y no permitió que la ambulancia lo levantara. Yo soy enfermera, a mi hijo no le dieron oportunidad de nada».

«Nunca pidió perdón»

Señaló además que «ni siquiera pidió perdón». En el juicio, Méndez declaró que no recordaba casi nada del hecho y, desafiante, dijo: «el único que me va a juzgar va a ser Dios«.

Méndez fue declarado responsable por un jurado popular por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y en abuso de sus funciones, y se le impuso la pena de prisión perpetua.

Sin embargo el Tribunal de Impugnación revocó la sentencia y le quitó el agravante del abuso funcional. En un nuevo juicio de cesura, se le redujo la condena a 20 años.

Al cumplir la mitad del tiempo, le ley le otorga el derecho a las salidas y eso pidieron sus abogados, dos veces por semana, 12 horas.