El camionero que grafiteó un área protegida de Neuquén deberá restaurar esa y otras 11 pintadas más

El camionero que grafiteó una roca a la vera de la Ruta Nacional 40 de Neuquén, para poner el nombre de su pareja y el suyo, deberá reparar los daños ocasionados al Parque Nacional Nahuel Huapi según dispuso la Justicia esta semana. El fallo fue conocido en las últimas horas y establece que el hombre deberá restaurar la formación rocosa vandalizada, además de otras once dañadas a lo largo de la Ruta 237.

El hecho ocurrió el 26 de diciembre pasado, cuando otro conductor observó al hombre realizando una pintada sobre una roca milenaria. La inscripción decía en color rojo «Ana y Gustavo». Pese a la advertencia del transehunte, el camionero continuó con el graffiti e incluso amenazó con arrojarle una piedra si no abandonaba el lugar. Sucedió en el kilómetro 1598, en la zona conocida como Valle Encantado.

El fallo contra el camionero que vandalizó un área protegida de Neuquén

El dictamen se logró tras un acuerdo de reparación integral impulsado por el fiscal federal Juan Manuel García Barrese, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Zapala.

El juez federal con funciones de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani, homologó el acuerdo entre las partes y dispuso que el imputado deberá, en el plazo de 90 días, llevar a cabo la restauración y limpieza de su vandalización.

El acuerdo también contempla concretar la misma tarea en otras once intervenciones antrópicas más, relevadas a lo largo del tramo de la Ruta 237, a la altura del kilómetro 1591.

El área dañada por el camionero. El hecho causó indignación por los recurrentes hechos de vandalismo en las áreas protegidas.

El acuerdo contempla también que, una vez finalizadas las tareas, la Administración de Parques Nacionales deberá remitir a la fiscalía un informe en el que se deje constancia de las labores de limpieza y restauración del sector afectado, acompañado con un registro fotográfico.

La investigación por el hecho se inició a raíz de la denuncia formulada por la coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Administración de Parques Nacionales (APN).