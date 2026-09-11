La Feria del Libro 2026 en Neuquén quedó oficialmente inagurada: «Es un orgullo», destacó Mariano Gaido

En la inauguración, los artistas neuquinos, Marité y Traful Berbel entonaron el himno nacional y provincial. Foto: Florencia Salto.

La XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel” quedó oficialmente inaugurada este viernes 11 de septiembre. El acto estuvo encabezado por el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

Con más de 600 postulaciones, la agenda concentrará sus actividades en tres auditorios funcionando en simultáneo dentro del MNBA y sumará la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia como sedes anexas.

En la inauguración, los artistas neuquinos, Marité y Traful Berbel entonaron el himno nacional y provincial.

«Esta Feria del Libro significa algo que le pasa a todos los neuquinos. Es el orgullo de tener semejante muestra de escritores de todo el país, pero los regionales tienen su lugar acá«, sostuvo Marité Berbel.

«Un lugar de encuentro de los neuquinos y las neuquinas»

«El libro te genera una oportunidad. La Feria Nacional e Internacional del Libro de Neuquén es un orgullo y la accesibilidad gratuita a esta feria es una marca registrada que siempre desarrollamos, impulsamos y promovemos», aseguró Gaido.

Resaltó que, en un momento en que las tecnologías ocupan un lugar central en la vida cotidiana, «acercarse al libro, la oportunidad de la educación, de la libertad y del acceso al conocimiento que genera la Feria Internacional del Libro es un orgullo en la ciudad de Neuquén«.

Por su parte, Pasqualini remarcó «es una de las ferias más importantes del país. Y que lleve ese nombre (Marcelo Martín Berbel) nos llena de orgullo porque él la soñó, la pensó, la trabajó para que se convirtiera en un lugar de encuentro de los neuquinos y las neuquinas«.

Al recordar los 50 años del golpe de Estado de 1976, la funcionaria expresó: “Tenemos la responsabilidad de mantener la memoria viva para las generaciones que vienen. Porque hay algo que tenemos claro: la dictadura siempre le tuvo miedo a las ideas, a las palabras y a una sociedad que piense por sí misma”.

Contó también «logramos que 10.000 chicos, chicas, jóvenes puedan hacer la visita educativa guiada de la feria. Y tenemos más de 800 docentes inscritos para los trayectos formativos. Así que la verdad que el crecimiento de esta feria es significativo«.

A su turno, Figueroa felicitó «a todo el pueblo neuquino que se quiere nutrir de los conocimientos, de las letras, de tantas palabras hermosas que todas juntas terminan construyendo la posibilidad de soñar un mañana mejor».

El gobernador también anunció: «hoy publicamos la licitación en la capital del primer natatorio olímpico, con lo cual creo que es una muy buena noticia también para todos los neuquinos».

Reinaguración del Diario Río Negro: visita de Figueroa y Gaido

Luego del acto oficial de apertura, el intendente y el gobernador recorrieron las renovadas instalaciones del diario Río Negro en la capital, en el marco de la reinauguración de su edificio.

Durante una entrevista en el nuevo estudio de streaming de Río Negro Radio, el jefe comunal habló sobre la Feria del Libro y resaltó que «Neuquén se transformó en una ciudad turística de eventos«.

Foto: Emiliano Ortiz.

Recordó «hace unos años atrás se cobraba entrada para el evento, ahora es libre, gratuita y además promociona y acompaña a los este autores neuquinos».

En esa línea, mencionó otros eventos culturales y deportivos que tendrán lugar en la capital como la Copa Davis. «Neuquén siempre está primera a la hora de decir que un evento de jerarquía lo queremos tener en la ciudad«, enfatizó.