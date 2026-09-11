En pleno septiembre nevó en Zapala: los primeros efectos de la alerta y el frente frío en Neuquén este fin de semana

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se cumplió y una nevada cayó este viernes en varios puntos de la provincia de Neuquén, a menos de diez días del inicio de una nueva temporada primaveral. En el departamento de Zapala esta jornada hay alerta amarilla, mientras que en Loncopué la medida se eleva a naranja. La nieve también llegó escasamente a Cutral Co y Plaza Huincul durante la madrugada.

Las postales de la nieve en Zapala y Loncopué este viernes

Las temperaturas en Zapala perforan los 0°. Para la tarde de este viernes, se espera una mínima de -2°. El SMN indicó que las nevadas perderán fuerzas llegada la noche, donde la temperatura se mantendrá en -1°.

Las postales que dejaron las bajas temperaturas en Zapala. Foto: Sergio Antilef.

Para el sábado en Zapala se prevé mejores condiciones y se estima que durante la tarde estará parcialmente nublado. La máxima mañana será de 4° y la mínima de -3° durante la madrugada.

A través de las redes sociales, vecinos compartieron que la nieve también llegó a Cutral Co y Plaza Huincul en horas de la madrugada. De acuerdo al SMN, esta tarde la comarca petrolera estará atravesada por lluvias fuertes, que luego pasarán a «aisladas» durante la noche.

Día frío en Zapala. Recién el sábado, el cielo se despejará levemente. Foto: Sergio Antilef.

En tanto, por la tarde la temperatura alcanzará los 7° y por la noche los 3°. También se anunciaron ráfagas de entre 60 y 69 kilómetros por hora.

El temporal más fuerte cayó en el norte de la provincia. En Loncopué la nieve cubrió el pueblo y se anunció que las nevadas fuertes se mantendrán en la zonadurante todo este viernes.

Foto: Municipalidad de Loncopué.

En esta última localidad se detalló que durante la madrugada y mañana del sábado habrá «lluvias y nevadas», mientras que por la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado.