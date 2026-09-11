Liga Confluencia: Unión perdió pero sigue líder y La Amistad logró un triunfo clave ante Regina

Deportivo Roca se hizo fuerte en su casa y venció por la mínima al León cipoleño. (Foto: Prensa Deportivo Roca).

Comenzó la 6° fecha del Clausura de la Liga Confluencia. Con cuatro adelantos que protagonizaron los equipos que juegan el Regional Amateur, dio inicio una nueva jornada del futbol valletano.

El líder Unión (12 puntos) no pudo ganar ante su gente y cortó su racha triunfadora. El Mago cayó en Allen por 2-1 ante Catriel (9 con un partido menos) y perdió luego de cuatro victorias seguidas por Liga. Alexander González anotó para el local y Gadiel Domínguez y Enzo Petretto le dieron tres puntos vitales a la Depo. A pesar de la derrota, continúa en lo mas alto del campeonato.

Además, La Amistad se hizo fuerte ante Atlético Regina. El equipo cipoleño venció a domicilio al actual bicampeón por 2-1 y se sumó a la pelea por el título. Kevin Guajardo abrió el marcador, Facundo Acuña lo igualó transitoriamente y Ariel González puso el resultado final a favor de los dirigidos por Mario Martínez. Ambos quedaron con 11 puntos, como escoltas de Unión.

Por otro lado, Deportivo Roca (11) derrotó en el Luis Maiolino a San Martín (3) por 1-0. El Naranja sacó la única diferencia del partido gracias a Elias Orellana. Además, Argentinos del Norte (9) dio la sorpresa y venció como visitante a Cipolletti (10). Braian Acosta anotó el único gol del encuentro.

La fecha se completará el domingo con tres encuentros que se disputarán desde las 15 horas: Cimac-Círculo Italiano, Huergo-Petroleros, y Fernández Oro-Pillmatun.

Tabla acumulada 2026

Atlético Regina – 41 puntos (19 PJ)

Deportivo Roca – 39 puntos (19 PJ)

Cipolletti – 33 puntos (19 PJ)

La Amistad – 32 puntos (19 PJ)

Unión AP – 29 puntos (19 PJ)

Argentinos del Norte – 27 puntos (18 PJ)

San Martín – 23 puntos (19 PJ)

Petroleros – 22 puntos (18 PJ)

Catriel – 21 puntos (18 PJ)

Cimac – 20 puntos (18 PJ)

Pillmatun – 18 puntos (18 PJ)

Círculo Italiano – 17 puntos (18 PJ)

Deportivo Huergo – 15 puntos (18 PJ)

Fernández Oro – 15 puntos (18 PJ)

*Los últimos dos jugarán la zona Ascenso 2027.