Río Negro reinauguró su edificio con el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido: «Veo la transformación y enorgullece»

La historia y la modernidad se dieron cita en la reinauguración del edificio del diario Río Negro, un evento especialmente significativo marcado por la presencia del gobernador Rolando Figueroa y el intendente de la ciudad, Mariano Gaido, quienes compartieron de cerca la recorrida junto a los trabajadores del medio.

De la reinauguración también participaron Zulma Reina, vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, la Jefa de Gabinete, María Pascualini, entre otras autoridades provinciales y locales.

El proyecto contempló una refacción integral del edificio. Se renovaron los accesos, se incorporó mobiliario moderno en todas las áreas y tecnología de punta en cada uno de los sectores, logrando una transformación estructural profunda que optimiza las condiciones de trabajo y redefine la experiencia de quienes lo transitan diariamente.

Lectón, el café literario del diario fue la primera parada. Allí, las estanterías colmadas de libros, el aroma a café y este refugio pensado para la lectura invitaron descubrir mucho más, dando paso al recorrido por las flamantes instalaciones.

El nuevo estudio de streaming de Río Negro. Foto: Emiliano Ortiz.

En el primer piso, la redacción se convirtió en el corazón de la recorrida, mostrando el espacio donde se produce cotidianamente la información que marca la agenda regional. Las autoridades destacaron el rol estratégico del diario como pilar informativo de la Patagonia.

El recorrido finalizó en el tercer piso, con la visita al equipo comercial y una entrevista en vivo en el nuevo estudio de streaming. En un intercambio distendido junto al coordinador de la radio, Mauricio Silvestrini, y la editora de la sección de Energía, Victoria Tarzaghi, las autoridades resaltaron la modernidad del nuevo espacio. «Veo la transformación y la verdad que enorgullece. Lo está viviendo la ciudad, la provincia y Río Negro», expuso el intendente.

También los mandatarios reflexionaron sobre su vínculo personal con el medio y el peso de la tradición periodística en la era digital. «Río Negro tiene toda una historia muy prestigiosa en la Patagonia», expresó el gobernador. «Creo que la nueva etapa también ha continuado con todo esto. Se ha adaptado a los momentos actuales sin perder su esencia, porque la edición en papel se sigue sosteniendo».

El mandatario expuso: «Somos una generación que el papel a veces lo extrañamos. Si me das a elegir, leo el diario en papel. Aunque muchas veces termino leyendo el PDF como si fuera el formato papel», agregó.

Por su parte, el intendente remarcó la importancia cotidiana del medio en la gestión: «Arrancamos desde nuestras casas teniendo esa información que nos permite después tomar decisiones y estar comunicados. El Río Negro es una herramienta fundamental para trabajar también».

El nuevo edificio, con espacios integrados como una redacción renovada en el primer piso y un canal de streaming con tecnología de última generación, refleja la constante evolución del medio. Así, honrando sus 114 años de trayectoria, el diario proyecta su legado hacia el futuro sin perder la identidad que lo consolidó como el medio de referencia indiscutido en la región.