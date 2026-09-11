El CAINA de Sierra Grande cierra por refacciones: qué pasará con los seis niños alojados

Dos de los niños y niñas que actualmente viven en el Caina permanecerán con familias solidarias. Foto: ilustrativa

Esta semana, trabajadores vinculados al Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia (Caina) de Sierra Grande fueron notificados del cierre temporal del establecimiento y su reubicación transitoria.

De acuerdo a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, seis niños serán trasladados durante las obras proyectadas para los próximos cuatro meses.

Cuatro infantes serán trasladados a Viedma

Dos de los seis niños y niñas que actualmente se alojan en el centro de Sierra Grande serán derivados a familias solidarias de la zona. Mientras que los otros cuatro van a ser trasladados a la Casa Abrigo de Viedma.

«Los equipos de Sierra y SAO se están tomando este tiempo para la reorganización tanto de los chicos como de los trabajadores, para garantizar sus actividades», señalaron desde el organismo acerca de la continuidad escolar de los infantes.

Cierre temporal del Caina y mantenimiento

Según explicó la SeNAF, el cierre será temporal y estará vinculado a tareas de mantenimiento y refacción del edificio.

Entre los trabajos previstos se encuentran la reparación del techo, instalaciones eléctricas y el suministro de agua, que deberían culminarse en enero de 2027.

El objetivo, de acuerdo al organismo, es mejorar el espacio destinado al alojamiento y cuidado de niños y niñas, para que cuente con ambientes adecuados, seguros y confortables.

El comunicado que recibieron los empleados de la casa abrigo

La primera comunicación oficial difundida por la SeNAF hablaba del «cierre del Centro de Atención Integral» y lo vinculaba con un proceso de reorganización de los dispositivos de protección excepcional.

En este sentido, algunos empleados del organismo se manifestaron a través de redes sociales para obtener respuestas acerca de su situación, pero desde el organismo señalaron que la reordenación se producirá «sin afectar su estabilidad laboral».

SeNAF y el cuestionamiento de los traslados a Viedma

Paralelamente, el legislador Luciano Sempé pidió a la Procuración que investigue el traslado de dos adolescentes que se encontraban en la Escuela Hogar de Colonia Josefa y que fueron reasignados tras el incendio del establecimiento ocurrido la semana pasada.

El legislador Luciano Delgado Sempé pidió que se investigue la situación del SeNAF Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

De acuerdo al legislador de Vamos con Todos, los adolescentes transferidos se encontraban alli bajo una medida de protección.

Mientras que en el establecimiento socioeducativo en el que fueron incorporados se alojan jóvenes vinculados transgresiones de la ley penal.

De este modo, Sempé pidió determinar quién dispuso el traslado, bajo qué criterios y cómo se garantizaron las condiciones de protección de los menores.