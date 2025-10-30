El Ejército se expresó por la muerte del joven soldado en Bariloche

El joven fue trasladado al Hospital Privado Regional pero no hubo nada por hacer. Foto: Chino Leiva

«El Ejército Argentino informa, con profundo pesar, el fallecimiento del cabo Ulises Hernán Rivas, ocurrido hoy en Bariloche, durante las actividades previstas en el marco del Curso de Cazador de Montaña«. Así comienza el comunicado que la Escuela Militar de Montaña, ubicada en el kilómetro 9 de la avenida Bustillo, difundió alrededor de las 14.

Ulises Hernán Rivas pertenecía al Regimiento de Infantería de Montaña 10 en Covunco, Zapala, donde llevaba adelante la especialización del curso de cazadores de montaña.

La muerte de este joven de 27 años ocurrió en la pileta del club Pehuenes este jueves a las 6 y la Fiscalía Federal investiga las causas. En un primer momento, se barajó la hipótesis de un paro cardiorrespiratorio, pero desde el Hospital Privado Regional indicaron que el llamado alertaba sobre «una persona con un golpe en la cabeza por maniobras de supervivencia bajo el agua y asfixia». De modo que la causa está caratulada como «muerte dudosa».

«El hecho tuvo lugar en la piscina de un club de la ciudad , mientras el personal participaba de una práctica acuática a cargo de la Escuela Militar de Montaña y de la Escuela de Capacitación Anfibia del Ejército», continúa el comunicado.

En el momento, se realizaron las primeras maniobras de reanimación hasta que el muchacho fue trasladado en una ambulancia al Hospital Privado Regional, pero aseguran que llegó sin signos vitales.

Desde el Ejército, advirtieron que «las circunstancias de lo ocurrido son materia de investigación por parte de la Fiscalía de Turno del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro. En tal sentido, la fuerza se encuentra colaborando actualmente con la autoridad judicial». La fiscal general Betiana Cendón que intervino en un primer momento dispuso la autopsia del cuerpo, entrevistas con los testigos y el análisis de las cámaras de seguridad, pero luego la causa pasó al fuero federal.

Por último, recalcaron que «el Ejército Argentino expresa sus condolencias a los familiares, camaradas y amigos del cabo Rivas, honra su compromiso y dedicación en el cumplimiento del deber, y reza por su eterno descanso«.