Investigan la muerte de un soldado del Ejército de 23 años en Bariloche

Un joven de Esquel murió esta mañana mientras realizaba prácticas en una pileta del club Pehuenes junto a otros soldados de la Escuela Militar de Montaña de Bariloche. El hecho ocurrió alrededor de las 6.

En una primera instancia, la Comisaría 27 de Melipal recibió un alerta por una muerte «producto de un paro cardiorrespiratorio» en el club privado ubicado al oeste de Bariloche. Pero el certificado de defunción, según indicaron desde el Hospital Privado Regional que prestó asistencia al muchacho, indica «muerte dudosa», por lo cual ya tomó intervención la Fiscalía Federal.

El muchacho llegó a la guardia acompañado por integrantes de la Escuela Militar de Montaña. Foto: Chino Leiva

Tras el episodio, al joven de 23 años -que era cabo- se le practicaron maniobras de reanimación pulmonar en el club y fue trasladado al Hospital Privado Regional (HPR).

«Llegó prácticamente muerto. Ya venía con una asfixia«, señalaron desde la institución de salud privada y agregaron: «Lo que nos dijeron cuando lo trasladaban era que venía con un golpe en la cabeza a raíz de maniobras de supervivencia que hacían debajo del agua y sufrió una asfixia«.

La policía concurrió al centro de salud privado. Foto: Chino Leiva

El muchacho llegó al HPR acompañado por algunos integrantes de la Escuela Militar de Montaña que funciona en el kilómetro 9 de la avenida Bustillo. «Cuando llegó, ya no respondía. No estaba consciente«, dijeron desde el centro de salud.

Fuentes policiales confirmaron que la causa está caratulada como muerte dudosa por el momento. «Estaba haciendo un curso de anfibio en la pileta, se tiró al agua y tras varios minutos, se descompensó. Lo sacaron del agua, hicieron maniobra de reanimación y lograron estabilizarlo, pero se descompensó nuevamente. Lo trasladaron en ambulancia del Ejército al HPR donde siguieron con las maniobras. Y murió», informaron. En las próximas horas, se le practicará una autopsia.

Este diario intentó comunicarse, sin éxito, con los referentes de la Escuela Militar de Montaña. «No hay autorización para pasar información», manifestaron.