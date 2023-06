El hermano de Eduarda Santos pide condena perpetua

«No quiero que mi hermana se convierta en una estadística. Quiero que se haga justicia». Wallace Santos de Oliveira sigue, con detalle, cada audiencia del juicio por jurados para esclarecer el crimen de su hermana que comenzó el lunes pasado y atraviesa la tercera jornada.

La brasileña Eduarda Santos fue asesinada el 16 de febrero del año pasado en Circuito Chico. En una de las primeras audiencias de formulación de cargos, Alves Ferreira que pidió ser identificada como Amanda, se declaró culpable del crimen.

«¿Qué esperamos como familia? Cadena perpetua por tratarse de un femicidio. Tengo mucho miedo y ansiedad, pero espero que se haga justicia. Por eso, estoy acá», dijo Wallace que trabaja como psicólogo en el Ministerio Público de Brasil y viajó especialmente a Bariloche para participar del juicio. Fue el primer testigo entre unos 50 en prestar declaración. Este viernes a última hora se conocerá la sentencia.

El hombre logró la custodia de la hija menor de Eduarda; su madre está a cargo de otros tres pequeños mientras que otros dos niños están bajo el cuidado de Gabriela Ramírez, la hermana de Marcelo, pareja de Alves Ferreira, que murió en agosto del 2021.

«Yo a Fernando lo conozco desde hace seis años. Y lo conozco como Fernando. Soy psicólogo y el derecho de las personas que desean cambiar de género es importante, pero en este caso se trata de la tesis de la defensa de una persona que está acusada de asesinato. Toda la gente conoce a Fernando como Fernando y la defensa no está haciendo más que su trabajo», manifestó.

Recalcó que su hermana y Alves Ferreira eran amigas desde que vivían en Brasil. Ambas decidieron radicarse en Bariloche en busca de un futuro mejor.

Cuando Alves Ferreira se puso en pareja con Marcelo Ramírez, le ofrecieron a Eduarda un acuerdo económico: le ayudarían a continuar sus estudios universitarios a cambio de tener a sus hijos. «Estudiar era algo imposible en Brasil por el alto costo. Por eso, la subrogación de vientre se convirtió en una opción», advirtió Wallace.

Con el acuerdo en marcha, la pareja y Eduarda optaron por convivir en la misma casa del kilómetro 25 a fin de facilitar los trámites administrativos y los cuidados durante el embarazo.

La familia de Eduarda nunca sospechó que hubiera un problema entre ambas hasta que la joven le confió a su hermano que había encontrado la palabra ‘muerte’ escrita en el espejo empañado del baño cuando terminó de bañarse. La puerta estaba abierta.

«Esa situación me empezó a llamar la atención. Mi hermana reconoció que había un conflicto entre ellos, que Fernando estaba distante y agresivo, a pesar de que siempre tuvieron una buena relación. No sabemos cuándo cambió el vínculo. Y si Fernando estaba tramando algo, tampoco lo sabíamos. Yo solo esperaba que me contara todo de regreso a Brasil. Algo que nunca ocurrió», dijo Wallace.

–En una de las audiencias judiciales, Alves Ferreira aseguró que «era su vida o la de Eduarda»: ¿qué tipo de conflictos había entre ambos?«- preguntó este diario.

-El tema es que un asesino empieza a decir muchas cosas. Alves Ferreira confesó que asesinó a mi hermana, después dijo que no. Dijo que no quería volver a Brasil porque tenía miedo, como dando a entender de que mi hermana lo estaba amenazando. Es clásico. Empieza a decir, decir, decir»- respondió.

-Pero si el vínculo entre ellas era bueno, ¿qué cambió?- se insistió.

-No sé. Es la pregunta que me hago todo el tiempo. Pero acá hay un asesinato y un amigo no mata a una amiga. Espero justicia por Eduarda, una mujer amable. Increíble y soñadora-concluyó.