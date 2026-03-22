Caso Gloria Ruiz: la fiscalía suma como imputados a excolaboradores y proveedores de la Legislatura de Neuquén

Ruiz y uno de sus defensores, Maximiliano Chacho Rodríguez, en una de las audiencias anteriores. (Foto: Matías Subat)

La fiscalía de Delitos Económicos tiene todo preparado para ampliar la acusación por presunta administración fraudulenta que se atribuye a Gloria Ruiz a quienes fueron colaboradores durante su gestión como vicegobernadora. También prevé formularle cargos a proveedores de la Legislatura de Neuquén y de la Casa de las Leyes.

Según trascendió, ya fueron notificados para que designen abogado defensor su exvocero de prensa, Pablo Schapira, y su esposa, María Angélica Cowper. También el empresario Pedro Sauer, del comercio homónimo, y Santiago Romera, de la agencia de publicidad Big Sur. Por lo menos dos personas más serán imputadas, cuyos datos no trascendieron.

A Ruiz le formularon cargos del 17 de octubre del año pasado, y el plazo de la investigación vencerá en junio.

La comisión investigadora

La vicegobernadora fue destituida en diciembre del 2024 por «inhabilidad moral» luego de una investigación que realizó una comisión de diputados y que encontró cinco causales,

La fiscalía de Delitos Económicos recibió el trabajo de la comisión y le imputó a Ruiz administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. También la acusó de presunto enriquecimiento ilícito por la compra de una camioneta con fondos cuyo origen no pudo justificar.

Están imputados en esta investigación y con formulación de cargos realizada la exseretaria de Cámara, María Isabel Richini, y la exprosecretaria administrativa, Élida Noemí Sánchez, a la vez prima de Gloria.

Los nuevos acusados

Ahora se sumarán más presuntos partícipes. En el caso del matrimonio Schapira-Cowper, la comisión legislativa determinó en su momento que a Pablo «se le dio de alta como funcionario de la Legislatura, en categoría FL4 como Coordinador de Prensa y Comunicación, mediante resolución número 109/24. Luego, se le dio de baja (el 26 de abril de 2024) y al mismo tiempo se dio de alta como locadora de servicios a su esposa María Angélica Cowper (7 de mayo de 2024). A partir de allí Schapira continuó ‘a cargo’ del departamento de prensa sin estar designado a tal efecto y Cowper nunca vino a trabajar».

Sobre Santiago Romera, responsable de Big Sur Marketing, la fiscalía afirmó que Ruiz lo contrató en forma directa para la realización de piezas publicitarias por 45 millones de pesos (a valores históricos). Peritajes realizados por especialistas indicaron que el costo pudo ser mucho más bajo.

En cuanto a Pedro Sauer, fue contratado para realizar gigantografías, banners y lonas en impresiones destinados a la Casa de las Leyes que en esa época presidía otro acusado, Pablo Ruiz, hermano de la exvice. El perjuicio económico al Estado habría sido de otros 45 millones de pesos.

Pablo Ruiz tiene otra causa aparte, por peculado, y ya fue pedida la elevación a juicio. Le atribuyen haber utilizado fondos públicos para constituir plazos fijos privados por más de 50 millones de pesos.