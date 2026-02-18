Dividen la causa Gloria Ruiz: la fiscalía pidió juicio para el hermano por el manejo de más de $50 millones en Neuquén

Pablo Ruiz, el 7 de marzo del 2025, día de la formulación de cargos en su contra. (Foto: Matías Subat)

Pablo Antonio Ruiz se convirtió en el primer integrante del grupo familiar de la exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Argentina Ruiz, con pedido de elevación a juicio, en la causa en la que se investigan una serie de hechos presuntamente delictivos que habría cometido mientras ocupó el cargo. En su caso le imputan peculado, por haber utilizado fondos públicos para constituir plazos fijos privados por más de 50 millones de pesos. A la también exintendenta le atribuyen otros delitos y extendieron cuatro meses el plazo para investigarla.

En el caso de Pablo Antonio, es hermano de la exvice y fue coordinador general de la Casa de las Leyes, cargo en el que lo designó Gloria Argentina a partir del mismo día que ella asumió: 10 de diciembre del 2023. Cuando el escándalo salió a la luz se encargó de echarlo, el 25 de noviembre del 2024.

Ella caería poco después, primero suspendida y finalmente destituida por inhabilidad moral hasta el final del mandato.

De 45 años, changarín según dijo en la audiencia de formulación de cargos, a Pablo Ruiz la fiscalía le atribuye haber causado un perjuicio al Estado provincial de $52.798.459.10. Recibía fondos públicos y constituía plazos fijos privados.

La acusación la presentaron en conjunto el fiscal jefe Pablo Vignaroli, de Delitos Económicos, y Gustavo Kohon, abogado de la fiscalía de Estado.

La teoría del caso es que en su carácter de coordinador de Casa de las Leyes, que funciona en Olascoaga 560 (para los nostálgicos, sede de la vieja Legislatura), recibía dinero desde una cuenta de la Legislatura en el Banco Provincia de Neuquén para afrontar diversos programas culturales.

El problema era que el dinero se lo depositaban en su caja de ahorros personal, la misma donde le acreditaban los haberes mensuales. Desde el 26 de enero del 2024 al 21 de agosto del mismo año, Ruiz recibió de esta manera 32.822.894,30 pesos.

La advertencia del BPN

El 21 de agosto, el Banco Provincia le informó a la Dirección General de la Administración de la Legislatura que no podía seguir depositando fondos públicos en la cuenta particular de Ruiz. Le sugirió que abra una subcuenta, o cerraría la del imputado.

Entonces la modalidad cambió: sin abrir a subcuenta, la Legislatura presidida por su hermana comenzó a emitir cheques que personal autorizado cobraba por ventanilla y le entregaba el dinero en efectivo a Pablo Antonio, quien firmaba una planilla de recibido.

Mediante este mecanismo, percibió 19.975.564,79 pesos. La suma da 52.798.459,10 pesos.

Los programas de la Casa de las Leyes

¿Cómo se justificaban esas remesas? Por el programa Caja Chica recibió 600.000 pesos. Para el programa denominado Proyecto de Jóvenes Líderes, Comunitarios y Políticos le enviaron 7.100.652 pesos.

(Imagen de archivo)

Otro programa, Proyecto Ritmo Ciudadano percibió 15.305.000 pesos. También recibió 8.206.732,71 pesos del programa denominado Actividades Culturales, Recreativas y Comunitarias; y 6.374.694,77 pesos por el programa denominado Murales Urbanos.

Por último, 11.799.514,70 pesos estuvieron destinados al programa Actividades Institucionales en Casa de las Leyes y Edificio Honorario de la Legislatura de Neuquén.

El delito que le atribuyen

De acuerdo con la acusación de la fiscalía y la fiscalía de Estado, Ruiz sustrajo fondos públicos y constituyó plazos fijos privados por 42 millones, 3 millones y 6 millones de pesos respectivamente. Además utilizó el dinero y los intereses devengados en gastos personales.

La acusación es por el presunto delito de peculado, que establece una pena de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario público «que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo».

La fiscalía anticipó que pedirá una pena superior a tres años, por lo que intervendrá un tribunal de tres jueces profesionales.

La otra investigación

La estrategia parece ser dividir la investigación y enviar esta parte a juicio. En el legajo también están imputadas Gloria Ruiz, María Isabel Richini y Élida Sánchez por administración fraudulenta.

Sobre la exvicegobernadora pesa también la sospecha de presunto enriquecimiento ilícito.

Días atrás, la fiscalía pidió -y obtuvo- una prórroga de cuatro meses en la investigación para reunir más elementos.

Juicio o acuerdo

En cambio, no solicitó la misma extensión del plazo para Pablo Ruiz, lo cual se traduce en que ya tiene todos los elementos como para ir a juicio o para cerrar un acuerdo con la defensa.

Esa puerta está abierta hasta último momento: pueden llegar a un acuerdo pleno -respecto de la calificación legal y la pena a cumplir- o parcial. En este caso, no correspondería una suspensión de juicio a prueba o probation.