El lapidario tuit de Burlando para las asesinas de Lucio Dupuy

Hoy al mediodía, luego de un largo proceso que comenzó en noviembre del año pasado, el Tribunal de Santa Rosa condenó a prisión perpetua a las asesinas de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti-la madre del menor- y Abigail Páez, su pareja.

Fernando Burlando, el mediático abogado de la familia de Fernando Báez Sosa -asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell, la mayoría de ellos condenados a prisión perpetua, no fue ajeno a esta resolución y opinó en sus redes sociales acerca de la condena dictada a las dos mujeres: “Se hizo justicia”, escribió, junto con la imagen de las caras en primer plano de Espósito Valenti y Páez.

SE HIZO JUSTICIA



Morir en la cárcel era la única condena posible para estos monstruos.



Ahora queda remover a la jueza que sentenció a muerte al pequeño Lucio dándole la tenencia a su “madre”.



Fuerte abrazo a sus abuelos y padre, los acompaño en su lucha. pic.twitter.com/3dNmxVXozA — Fernando Burlando (@FernandBurlando) February 17, 2023

“Morir en la cárcel era la única condena posible para estos monstruos. Ahora queda remover a la jueza que sentenció a muerte al pequeño Lucio dándole la tenencia a su ‘madre’. Fuerte abrazo a sus abuelos y padre, los acompaño en su lucha”, concluyó en el tuit.

«Hoy ha sido un día de mucho sufrimiento», dijo el abuelo de Lucio Dupuy

El abuelo de Lucio Dupuy aseguró esta tarde que el de hoy fue “un día de mucho sufrimiento” y que “lamentablemente no se logró” que el tribunal incluyera el agravante del “odio por género” en la sentencia contra las asesinas.

“La verdad es que hoy ha sido un día de mucho sufrimiento, o bien eran las ansias que teníamos de escuchar, que realmente se las juzgara (a Magdalena Espósito Valenti -madre de Lucio-, y su pareja Abigail Páez) como se debería juzgar a estas asesinas”, sostuvo Ramón Dupuy al ser entrevistado por el canal de noticias TN.

En ese sentido, y pese a que ambas mujeres fueran condenadas este mediodía a prisión perpetua, añadió: “Lamentablemente no se logró lo que nosotros pretendíamos, que fuera incluido el odio por género (como agravante) y que se la volviera a acusar a la madre o a la progenitora de realmente los abusos sexuales”.

Antes de conocer la sentencia, el abuelo de Lucio había manifestado a la prensa que le parecía «una burla» que las dos imputadas no estuvieran presentes hoy en la audiencia en la que iban a conocer sus penas.

“Te da mucha impotencia, mucha bronca, porque a Lucio no le dieron ninguna oportunidad. En cambio, ellas tienen las oportunidades habidas y por haber, de estar, no estar, de levantarse cuando ellas quisieran e irse cuando ellas quisieran. Entonces, no es igualitario los derechos para ´Lucito´ que para ellas”, afirmó Ramón.