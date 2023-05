El mensaje que le envió Emmily Rodrigues a su novio horas antes de caer por el balcón en Retiro

El novio de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la modelo brasileña que murió al caer de un sexto en el barrio porteño de Retiro el 30 de marzo pasado, hecho por el cual estuvo detenido el empresario del agro Francisco Sáenz Valiente, aseguró que la joven le envió mensajes esa noche por WhatsApp y por Instagram y afirmó que nunca la vio drogarse y que solía tomar «un vasito o dos de alcohol» cuando concurría a algún boliche.

Se trata de Juan Manuel Rodríguez, un piloto de autos que declaró como testigo en la causa por la muerte de Emmily que tienen a su cargo el juez de instrucción Martín Del Viso y los fiscales Santiago Vismara y Mariela Labozzetta.

En su declaración, que fue realizada el pasado 27 de abril pero trascendió hoy, Rodríguez aseguró que la madrugada del hecho, su novia le envió mensajes en los que le fue relatando lo que hacía junto a sus amigas.

«Ella me mandaba mensajes que cuidara a mis hijas, que me amaba, también me contó que estuvo en (el restaurant) Gardiner, y después se fue a un boliche en Palermo. A las 5:52 de la mañana Mili (apodo con el que la llama a Emmily) me mandó un mensaje por Instagram preguntándome dónde estaba. Yo al mensaje lo vi como a las 10, 11 de la mañana. Después me enteré por la tele todo lo que pasó. Ese día yo estaba con mis hijas y no vi el mensaje», dijo Rodríguez en su testimonial.

Luego agregó que también recibió mensajes de WhatsApp en otro de sus celulares «antes de las tres y media de la mañana».

«Me mandó dos o tres mensajes por WhatsApp», dijo el novio

«Me mandó dos o tres mensajes por WhatsApp. Me puso algo así como ‘amor dónde estás’ y también me llamó dos o tres veces. Yo eso tampoco lo vi en ese momento porque estaba dormido. Estaba en la casa de mi viejo con mis hijas. Ellas no conocían a Emmily, pero yo quería que la conocieran en algún momento»., dijo el piloto de autos, quien aportó todos los mensajes recibidos para que sean incorporados al expediente judicial.

Además, afirmó que había conocido a Emmily en el bar «Le Blé» de Puerto Madero hace un año y medio, pero que hacía aproximadamente ocho meses que mantenían un noviazgo formal, explicó que la joven «estaba queriendo poner un centro de estética» porque trabajaba «haciendo estética a domicilio» y rechazó las versiones de que se prostituía.

Luego, recordó que su novia «tenía un cuerpo maravilloso, iba a gimnasio todos los días, si se drogara, no estaría como estaba físicamente. Tomaba un vasito o dos de alcohol cuando salía, pero se cuidaba, no se excedía», y agregó que nunca la vio fumar ni tabaco ni marihuana.

Por otra parte, el abogado Ignacio Trimarco, quien representa a los padres de Emmily, llamados Catia Cilene Rodrigues Santos y Arístides Da Silva Gomes, pidió que la audiencia que se realizará el próximo 16 de mayo a las 9.30 ante la Cámara de Apelaciones para resolver si el imputado Sáenz Valiente continúa en libertad, se realice en forma oral y presencial y no de manera virtual, como estaba previsto.

Según el letrado, el pedido de que la audiencia sea oral «es imperioso» y que se debe «no solo en razón de la gravedad y complejidad del caso sino también de la gran cantidad de elementos probatorios que hacen al hecho».

Cómo fue la noche en que murió Emmily Rodrigues

El hecho ocurrió el 30 de marzo último, luego de que Emmily concurrió a cenar junto a un grupo de amigas a un restaurante de Costanera Norte y, luego, a un bar de Palermo.

La modelo brasileña arribó a las 3.21 de la madrugada al departamento de Sáenz Valiente, en el sexto piso de Libertad 1542, en el barrio de Retiro.

Según captaron las cámaras de seguridad del edificio, ella y sus amigas Juliana Magalhaes Mourao y Dafne Gutiérrez Santana llegaron en la camioneta Jeep Compass de Emmily, y subieron al departamento, donde ya se encontraba una cuarta mujer, Lía Figueroa Alves, amiga del imputado.

De acuerdo con los investigadores, tras una madrugada de excesos con ingesta de alcohol, marihuana, cocaína y «tuci» -potente droga de diseño que combina los efectos alucinógenos del LSD con los eufóricos del MDMA-, Rodrigues sufrió un aparente brote psicótico y a las 9.18 terminó cayendo desnuda por una ventana al patio interno del pulmón de manzana del edificio, cuando en el departamento solo estaban Sáenz Valiente y Magalhaes Murao, en una muerte que la Justicia intenta dilucidar si se trató de un femicidio o de un suicidio en el marco de algún tipo de ingesta de estupefacientes.

Si bien se aguardan pericias complementarias, la autopsia concluyó que la muerte fue producto de «politraumatismos» y «hemorragias internas y externas» compatibles con la caída del sexto piso y descartó lesiones defensivas previas a la caída o signos de un ataque sexual.

Sáenz Valiente pasó 20 días preso en la alcaidía 4 Bis Anexo de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Barracas, hasta que el 18 de abril pasado el juez en lo Criminal y Correccional 31, Martín Del Viso, lo liberó por falta de mérito, decisión judicial que fue apelada por la querella y la fiscalía.