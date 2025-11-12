El Poder Judicial definió una millonaria inversión para mejorar su edificio principal en Bariloche

El Superior Tribunal de Justicia rionegrino puso en marcha el proceso administrativo para ejecutar una remodelación integral del edificio donde funcional los juzgados y defensorías penales en Bariloche, con una inversión de 626,9 millones de pesos.

Mediante una resolución difundida la semana pasada se aprobó el llamado a licitación 46/25 destinado a avanzar en la concreción del proyecto, al que identificó como “refacción y puesta en valor” del edificio Pilmayquén y su anexo, ubicados en la esquina de John O´Connor y 12 de Octubre.

Sin novedades de la Ciudad Judicial de Bariloche

La decisión de asignar partida presupuestaria para mejoras en ese inmueble contrasta con el silencio respecto de la llamada Ciudad Judicial de Bariloche, que ya tiene tierras reservadas y proyecto arquitectónico desde hace al menos una década, pero nunca superó esa instancia.

El edificio Pilmayquén tiene una privilegiada ubicación frente al lago Nahuel Huapi, funcionó desde mediados del siglo XX como un hotel y luego fue reconvertido en los años 90 para albergar a la mayor parte de las dependencias judiciales, en especial del fuero penal.

Se trata de una construcción de varios pisos que tiene categoría de patrimonio histórico, lo cual condiciona cualquier trabajo de mantenimiento o remodelación, especialmente en la fachada, de modo que no se altere la condición original.

Qué incluye la obra de reparación

Según está previsto, la principal obra a ejecutar será el reemplazo completo del techo, para darle solución a las filtraciones y al desprendimiento de tejuelas. Según los pliegos, la contratista deberá colocar chapa gravillada de color roja.

También el proyecto incluye la reparación de lucarnas deterioradas, el reemplazo de aberturas, el rediseño de veredas y la limpieza y recambio del revestimiento exterior en piedra, con tratamiento de pintura antigraffiti.

En las veredas la obra proyectada deberá asegurar una mejor circulación de prsonas con movilidad reducida, que “hoy no se encuentra resuelta en su totalidad”, según lo reconoce el informe técnico.

Tanto en el edificio principal como en el anexo, la obra deberá incluir la renovación completa de la pintura exterior, para que “todo el complejo quede visualmente integrado”. Para la construcción anexa, donde funcionan las defensorías, el plan es colocar el revestimiento de la medianera con chapa sinusoidal negra.