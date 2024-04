El procurador Casal ratificó la amonestación al fiscal de Neuquén que pidió preservar pruebas

El procurador nacional Antonio Casal ratificó el llamado de atención que recibió el fiscal federal Miguel Angel Palazzani por solicitar al ministro de Defensa, Luis Petri, que preservara la documentación histórica del ministerio que sirve de prueba para los juicios de lesa humanidad.

Abordado ayer en rueda de prensa, tras la audiencia del juicio contra un fiscal y un juez en Neuquén, acusados de ser parte de los crímenes de la dictadura, el fiscal explicó que ante el apercibimiento de Casal por haber enviado un oficio al ministerio de Defensa, le presentó una nota en la que argumentó que envió el oficio como parte de sus obligaciones de funcionario debido “a las obligaciones internacionales que asumió mi país”, dijo Palazzani.

Enumeró que en su defensa citó fallos internacionales y de Casación “donde el proceso de Memoria, Verdad y Justicia involucra la conservación del archivo y son patrimonio de todos”.

Pero no logró torcer la opinión y Casal ratificó la amonestación: “me dijo que, en el futuro, no lo vuelva a hacer”.

Consultado por el respaldo que recibió el procurador del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cuando estuvo en Neuquén, Palazzani respondió “son lecturas que me exceden, no sé qué quiso decir el ministro”.

Cúneo Libarona estuvo en la ciudad capital el viernes, en el cierre de las Jornadas por la reforma de procedimientos en el fuero federal, organizadas por el Tribunal Oral Federal y la Fiscalía General.

Consultado en conferencia de prensa, Cúneo Libarona dijo que era un cruce ajeno a su competencia, pero aclaró que siempre se ponía de pie cuando hablaba de Casal. Luego se alineó con la postura del gobierno nacional de solidaridad con los sentenciados en los juicios de lesa humanidad por lo extenso de los plazos para las confirmaciones de las condenas.

Palazzani explicó que el equipo de relevamiento y análisis de la documentación del archivo de Defensa (el equipo que fue desmantelado y sus integrantes despedidos) remitían copias de los originales para los juicios de Neuquén o de Bahía, por lo que “el perjuicio puede ser permanente”.

El fiscal opinó que la postura contraria del ministro de Defensa se expresa en un contexto negacionista del Ejecutivo, por los dichos en un medio nacional en el cual habría calificado a los expertos en el archivo como un “grupo parajudicial compuesto para perseguir personas”.

“Nuestra mirada es diametralmente opuesta y la preocupación fue proteger los archivos”, sostuvo Palazzani. Aseguró que sirvieron legajos de militares, notas, reclamos, sumarios hallados en ese archivo que fueron parte del insumo probatorio para las causas de lesa humanidad.

“Hubo una política de la dictadura de eliminación de documentos y pruebas, cada cosa que podamos proteger, multiplica su importancia. Hubo un decreto que ordenó quemar documentación: ellos lo que hacen es negar, negar. Hemos podido reconstruir con los archivos y los testimonios, viajes, traslados”; ejemplificó.