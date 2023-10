El TSJ definió a favor de una mujer en la disputa por una banca en el Deliberante de Neuquén, tras el planteo de equidad de género

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén falló a favor de la concejala Karina Rojo en su reclamo para ocupar una banca en el Concejo Deliberante de Neuquén, con base al planteo de igualdad de género y de tutela de los derechos políticos de la mujer. El planteo de Rojo fue atendido por el máximo tribunal de la justicia luego de que se lo rechazara, en dos instancias, la justicia electoral y la Junta Electoral de la provincia.

La proclamación de candidaturas en la ciudad de Neuquén el 7 de julio dejó en suspenso la definición respecto a 1 de las 18 bancas que forman parte del cuerpo legislativo de la ciudad. La Junta Electoral proclamó el 7 de julio a 3 integrantes del bloque Cumplir: José Luis Artaza, Cintia Soledad Meriño y Joaquín Eguía. Ahora el TSJ definió que la otra integrante del bloque libertario será Karina Rojo.

El voto que lideró el acuerdo fue el del vocal Germán Busamia, en tanto el vocal Gustavo Mazieres acordó en en todos los fundamentos del primero, que invocó la perspectiva de género por parte de los funcionarios judiciales en todos los ámbitos administrativos en los que les toca definir.

«La representación equitativa de las mujeres en los ámbitos de decisión no le pertenece al partido», recordó Busamia en tanto destacó que le compete al juez o jueza hacer cumplir con los objetivos de las normas específicas y «así corregir las relaciones asimétricas de poder y desigualdades estructurales que aquejan a las mujeres en los ámbitos políticos», en un extenso argumento en el que dio por tierra el argumento de la Junta Electoral de que, al momento del armado de las listas, se había respetado la alternancia de género.

El fallo estableció que, cuando un candidato no electo a intendente pasa a encabezar la nómina de concejales electos, esa nómina debe adecuarse a las prescripciones de alternancia de género establecidas en la Carta Orgánica Municipal, la Constitución y la ley Electoral de la provincia ….De esta forma se logra respetar los principios constitucionales y convencionales aplicables en la materia género que fueron vastamente desarrollados a la par que no se vulneran la regla de alternancia de géneros en la nominación y la conformación equitativa de los cuerpos colegiados».

Cómo quedará el bloque libertario

Artaza, Meriño, Eguía y Rojo serán los integrantes de nuevo bloque libertario a partir del 10 de diciembre. Julián Romero, que iba tercero en la lista original de concejales por el partido Cumplir, quedará como concejal suplente al igual que el resto de los integrantes de la lista que no accedieron a la banca.

Con una lista armada en forma equitativa, el desfase se produjo cuando el candidato a intendente por la línea política, José Luis Artaza (que no resultó electo en la categoría), hizo uso de la opción de ocupar el primer concejal en la lista, lo que produjo un corrimiento de los otros integrantes.

Como el partido logró 4 bancas en el cuerpo y estaba encabezado por un hombre, se modificó la paridad de género: quedaron dos hombres en los primeros lugares y una mujer -que era la segunda en la lista- como única concejala, en un listado de cuatro. En el cuarto espacio, estaba Julián Romero.

Rojo planteó que la integración debía respetar los derechos políticos de las mujeres en cuanto a equidad en la incorporación a los espacios políticos, se debía reorganizar la lista con perspectiva de género y volver a ordenar con alternancia. La Justicia Electoral rechazó el planteo, dos veces.

Rojo insistió en aplicar el corrimiento en la lista con equidad en la conformación por género (mujeres y hombres alternados), invocando bases constitucionales porque la paridad fue incorporada a la Carta Orgánica de la ciudad de Neuquén con la reforma, y finalmente el TSJ –que advirtió que no intervenía en cuestiones electorales- decidió analizar el pedido: ordenó suspender la proclamación del cuarto lugar en ese bloque, dijo que analizaría la inconstitucionalidad planteada y el 24 de octubre comunicó el fallo favorable a la paridad de género en la integración del bloque libertario.

La elección de concejales fue el 16 de abril, junto con las elecciones provinciales. El bloque libertario logró 4 lugares y será la segunda fuerza política, detrás del MPN. La asunción será con el juramento del 10 de diciembre, en tanto la proclamación de candidaturas de la flamante concejal electa deberá ser antes, programada por el juez electoral Matías Nicolini.

La incorporación de Rojo al Deliberante dejó a la vista pública -además- las diferencias políticas entre los integrantes de la lista Cumplir, con una ruptura interna que se produjo a menos de un mes de la elección provincial. El bloque ingresará al Deliberante de Neuquén con otro nombre, según se adelantó, porque los libertarios Artaza, Eguía y Merino se distanciaron del partido Cumplir que detenta el partido, cuyo presidente es Julián Romero.

“Este es el resultado de un trabajo extraordinario que realizó Gastón Rambaud (quien la representó ante el TSJ), que puso claridad en el planteo que nos obliga a juzgar con perspectiva de género sustentado en los derechos políticos de las mujeres, que revirtió el fallo de la Junta Electoral”, sostuvo Rojo, que adhiere al sector de Artaza, Eguía y Merino.

“Es un fallo histórico”

Karina Rojo habló con RÍO NEGRO RADIO y aseguró que fue un «proceso largo y angustiante” hasta obtener la resolución que la incluye como parte del Concejo Deliberante. “Yo me sentí súper discriminada«, contó y agradeció al equipo de abogados y colegas que la acompañó.

Karina se tomó unos minutos en «Arranquemos» y explicó por qué decidió judicializar el caso: el artículo 78 de la Carta Orgánica Municipal prevé la posibilidad de que el candidato a Intendente, que no ha sido electo, pueda asumir como primer concejal. Ese fue el caso de José Luis Artaza. Al no ganar optó asumir como edil. «Eso produce un corrimiento», explicó Rojo, «en la lista de las candidaturas yo estaba en cuarto lugar. En primer lugar iba Joaquín Eguía, en segundo lugar, Cintia Meriño, en tercer lugar, Julián Romero y en cuarto iba yo. Cuando se produce el corrimiento quedó: José Luis Artaza en primer lugar, Joaquín Eguía, Cintia Mariño y Julián Romero, y yo quedé afuera».

«Fue un panorama desolador porque obviamente no se contempló la perspectiva de género y la paridad de género necesaria”, aseguró, “con esta integración del cuerpo deliberativo quedaban 10 concejales varones y 8 concejales mujeres».

“Es un fallo que realmente da esperanza a toda mujer neuquina que quiera participar en la política porque es un fallo que pone un paraguas desde la perspectiva de género” opinó Rojo y confirmó que la otra parte puede apelar a la Corte Suprema de Justicia. Pero confió: “Es un fallo tan completo que no admite fisuras”.

Con este fallo, el cuerpo deliberativo queda entonces ahora conformado con 9 varones y 9 mujeres. “Es un fallo histórico”, concluyó.

Escuchá a Karina Rojo en RÍO NEGRO RADIO:

