Llevan a juicio al único imputado en la causa por la desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén

El único imputado por la desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén irá a juicio. foto: Cecilia Maletti

El juez Luis Giorgetti resolvió este viernes que Maximiliano Avilez deberá enfrentar un juicio por falso testimonio en el contexto de la investigación por la desaparición de Luciana Muñoz. La decisión se tomó tras un planteo de su defensa y un intenso debate con la fiscalía. La joven fue vista por última vez el 13 de julio del 2020.

La abogada Sol Pérez de León, quien representa la defensa de Avilez, había solicitado su sobreseimiento el jueves en otra audiencia, argumentando que el plazo de investigación estaba vencido.

En la misma instancia pidió que se declararan nulas las declaraciones en las que se lo acusa de haber mentido, señalando que fue interrogado como sospechoso y no como testigo. Como respaldo, recordó que su domicilio ya había sido allanado en busca de ADN y rastros con perros, y que en ese momento no contó con la presencia de un defensor.

La respuesta del Ministerio Público

Desde la fiscalía de homicidios y delitos contra las personas, el fiscal Andrés Azar rechazó el pedido de nulidad y aseguró que Avilez siempre declaró en calidad de testigo y que la acusación se formuló a tiempo.

El fsical Andrés Azar, Lila Aguerre y el abogado Alfredo Cury. Foto: Cecilia Maletti

El equipo fiscal explicó que el pedido de audiencia de control de acusación se presentó el 23 de diciembre de 2024, pero no quedó asentado por un cambio de sistema informático en el Poder Judicial. Una vez detectado el error, el requerimiento fue ingresado nuevamente.

La decisión del juez

Al analizar la situación, el juez Giorgetti dio su resolución este viernes desde las 12:13 en la sala 13, donde estuvo presente Avilez y también la madre de Luciana, Lila Aguerre. El magistrado finalmente coincidió con la fiscalía y sostuvo que no existió vencimiento de plazos procesales.

Recordó que en esas fechas, fueron varios trámites los que sufrieron problemas similares debido al traspaso de sistemas, por lo que dio por acreditada la validez de la acusación.

La audiencia estuvo encabezada por el juez Luis Giorgetti. Foto: Cecilia Maletti

Un interrogatorio anulado

Sin embargo, el magistrado declaró nulo el segundo interrogatorio de Avilez. Consideró que, al haberse realizado allanamientos en su casa y búsquedas con perros rastreadores, el imputado ya era investigado como sospechoso y no solo como testigo.

Además, remarcó que el propio Avilez ofreció su celular para corroborar su coartada, pero los registros demostraron que el 13 de julio salió de su domicilio, contradiciendo su declaración.

Cómo sigue el juicio

De esta manera, el proceso continuará únicamente sobre la base del falso testimonio de la primera declaración que Avilez realizó en sede policial.

Con este marco, el juez resolvió elevar la causa a juicio para que se defina la responsabilidad penal del imputado.