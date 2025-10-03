“Pequeño J” quedará detenido en Perú y se someterá al juicio de extradición, para ser juzgado por el triple femicidio

“Pequeño J” quedará detenido en Perú y se someterá al juicio de extradición, para ser juzgado en Argentina

Este viernes, pasado el mediodía en Perú, se llevó a cabo la audiencia de control de detención con fines de extradición contra Tony Janzen Valverde Victoriano (20), conocido como “Pequeño J”. Es señalado como el principal sospechoso de idear y ordenar los femicidios de Morena, Lara y Brenda en Florencio Varela.

El joven cuenta con la posibilidad de acceder a la figura de extradición simplificada, prevista en el proceso judicial. Esta vía podría evitarle un juicio en Perú y permitir su traslado directo a la Argentina, donde pesa sobre él una orden de captura nacional.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, dependiente de la Corte de Justicia de Cañete, y fue encabezada por el juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, quien abrió la jornada explicando los alcances del procedimiento.

“Esta es una audiencia de detención con fines de extradición”, indicó el magistrado frente a la presencia remota de Valverde Victoriano, quien siguió la audiencia desde la comisaría de Chilca, donde permanece alojado tras haber sido detenido cuando intentaba huir escondido en un camión.

El juez le informó sobre la opción de aceptar la extradición simplificada, lo que permitiría acelerar su entrega a la justicia argentina. “Si no acepta, irá a un juicio de extradición”, le advirtió Chumpitaz Pariona.

En el inicio de la audiencia, el abogado Marcos Sandoval se presentó como defensor del imputado. El letrado habría tomado contacto con familiares de “Pequeño J” para asumir su representación legal.

La fiscalía pidió la detención por nueve meses

El Ministerio Público, por su parte, solicitó formalmente la detención con fines de extradición y pidió que la medida tenga un plazo de nueve meses, a fin de garantizar el desarrollo del proceso.

Antes de un cuarto intermedio de cinco minutos, la fiscalía adelantó su rechazo a los tres pedidos de arraigo presentados por la defensa, vinculados a lazos familiares y laborales. La estrategia buscaba que el acusado quedara bajo investigación en territorio peruano, pero en libertad.

El abogado Sandoval sostuvo que su defendido cumplía con los requisitos de arraigo, señalando que podía fijar domicilio en la casa de sus padres en Perú. Además, agregó que Valverde Victoriano había trabajado en la cosecha y como vendedor ambulante, por lo que debía garantizársele el derecho a trabajar mientras avanzara la investigación.

El defensor rechazó la extradición simplificada y aseguró que buscará que el procedimiento continúe por la vía ordinaria, apostando a que su cliente permanezca en Perú mientras se resuelva su situación.

La resolución del juez

Finalmente, el juez Chumpitaz Pariona resolvió que “Pequeño J” deberá enfrentar un juicio de extradición para que sea trasladado a Argentina. El magistrado citó los artículos 516, 521 A y 523 del Código Procesal peruano y aclaró que no se trata de una instancia para determinar culpabilidad, sino de un proceso de entrega judicial.

En su resolución, el juez subrayó que el delito que se le imputa “no constituye persecución política, no configura doble incriminación ni requiere un proceso paralelo en Perú”. Además, sostuvo que existen “fundamentos graves y probados” para justificar la detención.

Respecto al pedido de arresto domiciliario solicitado por la defensa, el magistrado lo desestimó al considerar que los argumentos de arraigo “carecen de suficiencia” y no alcanzan para descartar un posible riesgo de fuga o de entorpecimiento del proceso.

La audiencia se desarrolló íntegramente en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, bajo la órbita de la Corte de Justicia de Cañete.

Por último, el juez precisó que si bien el plazo formal para presentar la demanda de extradición es de 60 días, el proceso judicial demandará varios pasos, por lo que dispuso que la detención preliminar con fines de extradición se extienda por un período de nueve meses, tal como lo había solicitado la fiscalía.