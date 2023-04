Habló una amiga de la joven brasileña que cayó de un sexto piso en Retiro: «Emmily no se mató, la mataron»

Una amiga de la joven brasileña que murió al caer de un sexto piso en el barrio porteño de Retiro el 30 de marzo pasado, hecho por el cual un empresario permanece detenido, aseguró esta tarde que la víctima “no se mató, la mataron”, y exigió que “todos los testigos” que estuvieron en el departamento “vayan a declarar”, para que “se sepa la verdad”.

Brenda, amiga de Emmily Rodrigues Santos Gomes (26), contó al programa “Quien cuando donde” del canal A24 que la joven, el día de su muerte, fue al departamento del empresario Francisco Sáenz Valiente (52) “engañada claramente por Juliana (37), porque era amiga. Porque si a Emmily la invitaban a un after y no conocía a nadie, no iba a ir”.

“Cuando se encuentra ahí en esa situación incómoda, Emmily creo, conociéndola yo como su amiga, ella se quiere ir, no le importa nada, se quiere ir y se quiere ir y empieza ahí el horror que se escucha en los audios (de las llamadas al 911) y la terminan matando, porque Emmily no se mató, la mataron”, aseveró la joven.

En ese sentido, añadió: “Si hubiera habido un brote psicótico, Juliana hubiera ido a ayudar a su amiga, las otras dos amigas no se hubieran ido”.

En cuanto al empresario Sáenz Valiente, Brenda señaló que “no lo conocía, ni siquiera sabía su apellido” y que su amiga nunca se lo “mencionó”, pese a que ella le “contaba todo”.

“Queremos justicia y lo único que pedimos acá es que se sepa la verdad, que todos los testigos que estaban ese día ahí hablen, que vayan a declarar, que den la cara”, concluyó la joven.

Ayer se conoció uno de los audios de los llamados al 911 efectuados previo a la caída de Rodrigues, en los cuales Sáenz Valiente le dijo a la Policía que la joven estaba «como poseída».

Mientras que el fin de semana pasado, el empresario detenido insistió en su declaración indagatoria con que la joven brasileña tuvo un «brote» y se arrojó al vacío por una ventana, informaron fuentes judiciales.

La indagatoria la llevó a cabo el juez de la causa, Martín Del Viso, quien subroga el Juzgado en lo Criminal y Correccional 31, y el fiscal 10 del mismo fuero, Santiago Vismara.

«El imputado mantuvo la misma versión inicial que le dio a la Policía. Que la chica tuvo un especie de brote psicótico, que se puso agresiva y que ella buscó una ventana para tirarse al vacío», dijo a Télam una fuente judicial vinculada al expediente.

Luego de declarar, Sáenz Valiente quedó detenido a la espera de que, en un plazo de diez días, el juez Del Viso resuelva su situación procesal.

Por su parte, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10, interinamente a cargo de Vismara, emitió el lunes pasado, a través del sitio Fiscales.gob.ar, un comunicado en relación a la indagatoria del imputado, aunque sin dar muchas precisiones.

«En el marco de la causa, el sábado 1° de abril se le tomó declaración indagatoria a un hombre de 52 años, dueño del departamento de donde cayó la víctima, que continúa detenido. La investigación se encuentra en curso y con distintas medidas a producir», señaló la fiscalía.

Qué sucedió durante la noche previa a la muerte de la joven brasileña

Según lograron reconstruir los pesquisas mediante el relato de testigos, la noche del miércoles 29 de marzo último Sáenz Valiente concurrió a cenar con un grupo de amigos, entre los que se encontraba una joven, también brasileña como la víctima, con la que mantiene una amistad desde hace cuatro años y que estuvo presente el jueves 30 cuando ocurrió el hecho.

Esta joven, cuyas iniciales son J.M.M. y que tiene 37 años, llevó como invitada por primera vez a ese tipo de cenas a la víctima Rodrígues.

Ya en la madrugada del jueves, el empresario, junto a su amiga J.M.M., Rodrigues y una tercera mujer también amiga del grupo que había concurrido a cenar, se dirigieron al departamento del sexto piso del edificio de la calle Libertad 1542, en Retiro, a metros del shopping Patio Bullrich.

Noche de excesos en el departamento de Sáenz Valiente

Según los investigadores, tras una noche de excesos, aparentemente Rodrigues cerca de las 9 de la mañana sufrió un ataque de nervios tras una discusión con el dueño de casa, tras la cual la mujer comenzó a correr por el departamento.

Se cree que a esa altura, la tercera mujer que había concurrido ya se había retirado, por lo que en el departamento quedaban Sáenz Valiente, su amiga y Rodrigues.

De acuerdo a lo relatado por el ahora imputado, por la otra brasileña y por testigos, la joven se mostraba muy agresiva e intentó abrir un ventanal que da al frente del edificio, pero como no pudo, llegó a una ventana de una habitación que da al pulmón de manzana y se arrojó.

Vecinos del edificio llamaron al 911 y personal de la comisaría Vecinal 1A se dirigieron al lugar y constataron el cuerpo de Rodrigues en una zona de difícil acceso.

Una ambulancia del SAME auxilió a la víctima y la trasladó al hospital Fernández, pero llegó fallecida.