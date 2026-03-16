En medio de las dudas con la filtración del dato de inflación, la Justicia ordenó bloquear Polymarket

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires emitió un fallo sin precedentes en la región al disponer el bloqueo total del acceso a Polymarket en todo el territorio argentino. La medida convierte a la Argentina en el primer país de América Latina en aplicar una restricción sobre esta popular plataforma, la cual permite apostar dinero real sobre el resultado de diversos eventos políticos, económicos y sociales a nivel global.

Si bien la plataforma venía ganando visibilidad desde la pandemia, las luces se posaron en la página ante un episodio que levantó fuertes sospechas sobre el uso de información privilegiada con respecto al dato de inflación y el Indec.

Si bien el fallo se produjo a los pocos días de la dudosa secuencia, la causa judicial se originó formalmente a partir de las denuncias presentadas por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y por la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos.

La investigación fue impulsada por la fiscalía especializada en juegos de azar y tramitó ante el juzgado de la magistrada Susana Parada. Tras el análisis técnico, el cuerpo de investigaciones concluyó que el sitio operaba como un sistema de apuestas en línea encubierto bajo la modalidad de mercados de predicción.

De acuerdo con la resolución judicial, la plataforma presentaba graves características que incrementaban exponencialmente los riesgos para los usuarios. Las autoridades alertaron sobre la posibilidad de operar con criptomonedas o tarjetas de crédito, lo que sumado a la total ausencia de controles estrictos de identidad y edad, representaba un peligro inminente.

Al poder crear una cuenta en pocos minutos, el sistema permitía el libre acceso a cualquier persona para realizar apuestas mediante opciones binarias (por «sí» o por «no»), habilitando el ingreso descontrolado de menores de edad en un sitio que carecía de habilitación para operar en cualquier provincia argentina.

El juzgado instruyó al Ente Nacional de Comunicaciones a coordinar con todos los proveedores de servicios de internet las acciones técnicas necesarias para impedir el ingreso desde el país a la web y a todas sus variantes.

Además, se dispuso una orden directa para que los gigantes tecnológicos Google y Apple eliminen o limiten el acceso a las aplicaciones móviles en sus sistemas operativos Android e iOS, afectando incluso a los usuarios locales que ya se encontraban registrados.

Según explicó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado oficial, la ejecución de este bloqueo masivo se aplicará de manera gradual. La implementación efectiva de la medida dependerá ahora de los tiempos operativos y la coordinación entre el ente regulador de telecomunicaciones, las distintas empresas tecnológicas que administran las tiendas de aplicaciones y los propios proveedores de acceso a internet a nivel local.

Polémica por apuestas con el dato de inflación en Polymarket

Desde Bloomberg precisaron que en el sitio una predicción logró anticipar de manera exacta el dato de inflación de febrero, que finalmente se ubicó en el 2,9%. Lo llamativo para los analistas e investigadores fue que el cambio brusco en las probabilidades del mercado virtual se produjo apenas 15 minutos antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos diera a conocer la cifra oficial.

Por su parte, el especialista cripto Fernando Molina -quien investigó los movimientos de dinero en el caso $LIBRA y disertó en el Congreso- precisó en sus redes sociales que hubo «al menos 3 cuentas que compraron 30 minutos antes de que se supiera el dato de la inflación en Polymarket por montos muy por arriba del promedio operado«.

Estas tres wallets hicieron compras «media hora antes» que se conociera el dato oficial del INDEC. Las dos primeras compraron US$2000 y la segunda US$500. «Si uno ve las compras de días anteriores no pasan de 10 dólares», detalló Molina.

La primera cuenta que puso 2 mil dólares, primero apostó a que el dato daba entre 2.5% y 2.7%. Asimismo, amplió que la segunda cuenta que colocó la misma cifra «ya viene apostando fuerte a los números de la inflación» desde enero: «En diciembre también ganó, pero con una cantidad menor. 100% de efectividad al único mercado que apuesta«.

Con respecto a la tercera cuenta, «viene haciendo muchas apuestas chicas a los mercados de inflación. Pero ayer metió US$500 antes que saliera el número real«.

La cuenta que más ganó, y la que hizo viral el caso por obtener US$663,14, venía operando montos chicos hace una semana y finalmente hace siete días apostó 400 dólares. «Difícil saber si es un insider o solo un timbero», apuntó Molina.

Sin embargo, Molina concluyó que, si bien «nadie se está haciendo millonario con esto», debido a la «desproporción en los montos» operados 30 minutos antes vs. lo que se opera en promedio diario, «son claramente insiders«.

En este sentido, aclaró que no necesariamente se trataría de personas dentro del Indec, sino más bien a «alguien que tuvo el dato antes que se haga oficial».