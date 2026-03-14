Apuestas digitales, un nuevo desafío: crece el debate entre prohibición y regulación

El anuncio del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de impulsar la prohibición de los casinos digitales reavivó un debate que atraviesa a toda la región: hasta qué punto es posible frenar el crecimiento de las apuestas online y cuál es el camino más efectivo para reducir sus efectos negativos.

Para Ignacio González, licenciado en Psicología con formación en inteligencia artificial, impacto social y transformación digital, la discusión no puede limitarse a una mirada técnica. Desde su perspectiva, las políticas prohibicionistas rara vez logran resolver el problema de fondo.

“Con las prohibiciones suele ocurrir lo mismo que con otros consumos: aparecen formas de vulnerarlas. Más que preguntarnos si se pueden bloquear los casinos digitales, habría que analizar qué resultados han tenido históricamente las políticas prohibicionistas”, explicó.

El especialista sostuvo que el consumo problemático de apuestas online debe entenderse dentro de un fenómeno más amplio vinculado a los comportamientos adictivos en entornos digitales. “La ludopatía es un síntoma más dentro de una sociedad de consumo atravesada por múltiples estímulos. Hay factores sociales y emocionales que llevan a las personas a desarrollar consumos problemáticos”, señaló.

En ese sentido, González advirtió que el enfoque prohibicionista puede tener efectos contraproducentes. “El prohibicionismo tiende a criminalizar al usuario. El problema deja de ser sanitario y social para transformarse en una cuestión penal”, afirmó.

Según explicó, la experiencia muestra que la ilegalidad no elimina la oferta, sino que la desplaza hacia circuitos menos controlados. Por eso considera que la regulación ofrece mejores herramientas para abordar la problemática.

“Regular permite que el tema no quede en las sombras y habilita políticas de prevención, acompañamiento y reducción del daño, que atiendan a las causas y no solo a las consecuencias”, sostuvo.

La situación brasileña, sin embargo, tiene particularidades. En ese país los casinos físicos están prohibidos, lo que genera un vacío legal frente al avance de las apuestas digitales. Ese contexto explica el anuncio de Lula.

En Argentina, en cambio, el sistema de apuestas online está provincializado y cada jurisdicción define su propio marco regulatorio. En 2024, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley para prevenir la ludopatía y regular las apuestas online, que incluía medidas como limitar la publicidad, prohibir bonos de bienvenida y exigir validación biométrica para impedir el acceso de menores.

Pero la iniciativa no avanzó en el Senado y enfrenta además la oposición del presidente Javier Milei, quien anticipó que vetaría la norma en caso de ser aprobada. “Por eso el posible efecto regional de la medida brasileña es relativo”, planteó González.

El papel de las plataformas

Más allá del debate regulatorio, el especialista advirtió que el crecimiento de las apuestas digitales está estrechamente vinculado con el diseño de muchas plataformas tecnológicas.

“Las plataformas compiten por nuestra atención y para lograr mayor engagement apelan a mecánicas de recompensa intermitente que pueden estimular comportamientos adictivos”, explicó.

Según describió, esa lógica está presente en redes sociales y videojuegos, que replican dinámicas similares a las de los casinos. “Muchas plataformas funcionan como una máquina tragamonedas que anticipa o prepara el terreno para las apuestas online”, afirmó.

En ese contexto, advirtió que los grupos más vulnerables son los menores de edad. “Niños, niñas y adolescentes están particularmente expuestos a estos entornos digitales”, señaló.

Para González, el debate sobre las apuestas online también debe considerar la dimensión económica del fenómeno. “Cuando uno ve que casi el 30% de los clubes de fútbol de primera división en Argentina tienen como sponsor a casas de apuestas, queda claro que se trata de un negocio muy potente”, afirmó.

En ese escenario, sostuvo que la respuesta debería combinar regulación con políticas de prevención. Entre ellas mencionó restricciones publicitarias, mecanismos de autoexclusión para usuarios, atención profesional para quienes pidan ayuda y campañas educativas.

“El prohibicionismo solo empujará el negocio a la ilegalidad. La regulación, en cambio, permite establecer límites y proteger a los sectores más vulnerables”, concluyó.

Piden explicaciones a TikTok

En paralelo al debate sobre los casinos digitales que impulsó Lula da Silva durante el Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Brasil exigió explicaciones a TikTok por la difusión de videos que simulaban agresiones contra mujeres. Las publicaciones mostraban a hombres golpeando a maniquíes que representaban figuras femeninas y circularon con mensajes que justificaban la violencia ante un rechazo.

El Ministerio de Justicia pidió a la plataforma que explique cómo funcionan sus sistemas de moderación y su algoritmo de recomendación, y abrió una investigación para identificar a los responsables. TikTok informó que el contenido fue retirado.