Juicio por Diego Maradona: Burlando pidió detener a una testigo por falso testimonio, pero el tribunal lo rechazó

El juicio por la muerte de Diego Maradona suma nuevas audiencias. En la jornada de este 4 de junio, el abogado de Dalma y Gianina, Fernando Burlando, le solicitó a los jueces que detengan a una testigo del caso tras acusarla de brindar «falso testimonio».

Burlando afirmó que la mujer incurrió en numerosas contradicciones durante su declaración. Tras esta situación, el tribunal se retiró para deliberar la situación pero finalmente rechazaron la solicitud del abogado.

Falso testimonio y pedido rechazado

La testigo acusada por Burlando es Nelsa Pérez, coordinadora de Medidom, y ya había sido alertada muchas veces durante la audiencia.

Burlando argumentó en su solicitud: «Es vergonzoso lo que estamos escuchado, no podemos ni darle una mano por la cantidad de contradicciones que ha incurrido. Es demasiado para la familia Maradona. No es una cuestión de edad, es de expresar la verdad. Es falso testimonio agravado». Según lo explicado por el profesional, la mujer cometió varias contradicciones en su testimonio, en comparación a lo que declaró en 2020.

El tribunal tomó el pedido y mientras la testigo fue contenida por el pedido de detención contra ella de Burlando, los jueces definieron: «No se advirtió una manifestación deliberadamente mendaz como para imputarle el delito de falso testimonio, y mucho menos para ordenar su detención».

También señalaron que las contradicciones aún «no exceden el marco y, en tal caso, se deberán ponderar al momento de evaluar la credibilidad del testigo». Luego de esto le solicitaron a Burlando que la próxima vez que haga un pedido de este estilo sea sin la presencia de la testigo. Más teniendo en cuenta que la mujer tiene 76 años.

Quién es la testigo que Burlando pidió detener

La mujer se llama Nelsa Pérez, tiene 76 años y es trabajadora de Medidom, la empresa que le daba el servicio de enfermería a la prepaga de Maradona para las internaciones domiciliarias. «Son cuidados domiciliarios», aclaró la mujer en varias oportunidades.

La testigo el año pasado también había generado tensión con su relato. Esta vez cometió una serie de contradicciones, la mayoría fueron con respecto a la internación domiciliaria de Diego; otras sobre quiénes eran las personas a cargo de su salud.

El representante del MPF, Patricio Ferrari, se quejó varias veces de la situación asegurando que la señora «mentía» y los jueces los apercibieron por amedrentar al testigo.