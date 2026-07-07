Juicio por la muerte de Maradona: revelaron chats que muestran la intervención de Vanesa Morla en los tratamientos de Diego

La hermana de Matías Morla declaró en el juicio y quedó expuesta por sus conversaciones con Luque y Cosachov. (Foto: archivo)

Vanesa Morla, hermana del abogado Matías Morla, declaró este lunes 6 de julio en el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y reconoció que mantenía contacto con los médicos que atendían al exfutbolista durante los últimos meses de su vida. La audiencia se desarrolló en los Tribunales de San Isidro.

Durante su testimonio, la mujer identificó como médicos tratantes al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov. En un primer momento sostuvo que desconocía los medicamentos que consumía Maradona, aunque esa afirmación fue luego puesta en duda durante la audiencia.

La situación cambió cuando el abogado Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda y de Dieguito Fernando, presentó una serie de conversaciones que mostraban a Vanesa Morla participando en intercambios vinculados con la atención médica del exfutbolista.

Durante la audiencia también surgieron preguntas sobre la relación de Vanesa Morla con el entorno más cercano de Maradona. La testigo confirmó que es pareja de Maximiliano Pomargo, exasistente personal del exfutbolista, quien aún debe prestar declaración en el debate oral.

Muerte de Maradona: los chats que demuestran la intervención de Vanesa Morla en los tratamientos de Diego

Entre los mensajes incorporados al expediente apareció un chat fechado el 22 de octubre de 2020, aproximadamente un mes antes del fallecimiento del 10. Morla consultaba a Luque por el envío de sueros y señalaba que había hablado con Cosachov para modificar la medicación porque Diego dormía en exceso.

Ese intercambio fue utilizado por las querellas para sostener que la testigo tenía un grado de intervención en cuestiones relacionadas con el tratamiento médico del exjugador, pese a que inicialmente había negado conocer detalles sobre la medicación que recibía.

El juicio busca determinar las responsabilidades de los integrantes del equipo de salud que asistieron a Maradona durante su internación domiciliaria, en el marco de la investigación por las circunstancias que rodearon su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Tras la declaración de Vanesa Morla, el proceso continuará con nuevas audiencias y la incorporación de más testimonios, mientras las partes intentan reconstruir el funcionamiento del entorno médico y personal que acompañó a Maradona durante sus últimos días.

Con información de NA