En Río Negro hay 458 personas con tobilleras o pulseras electrónicas

A principios de este mes, personal policial detuvo a un hombre que había entrado a robar a un departamento de la calle Jujuy al 700 de Roca. Según informó la Policía rionegrina, el sospechoso portaba una tobillera electrónica. El 23 de julio pasado, dos hombres fueron arrestados por un intento de robo en inmediaciones del country Arelauquen de Bariloche: uno de los demorados tenía una tobillera electrónica.

Los medios de comunicación de la provincia informan con frecuencia de procedimientos policiales donde el sospechoso de haber cometido un delito estaba con alguna medida judicial y con un dispositivo eléctrico. En teoría, esa tobillera o pulsera es para controlar sus movimientos y prevenir que cometan un nuevo hecho delictivo. La realidad, en algunas ocasiones, es otra.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno informaron este jueves a Diario RÍO NEGRO que hay un total de 458 personas con dispositivos electrónicos monitoreados en la provincia. Es un dato que varía constantemente.

Explicaron que dentro de ese total de dispositivos hay personas con prisión domiciliaria, con libertad asistida o condicional, con salidas transitorias o con medidas cautelares impuestas por un juez o jueza.

Aumento sostenido

El 8 de octubre del 2024, este diario informó, a partir de los datos brindados entonces desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, que había 285 dispositivos monitoreados en la provincia.

Indicaron que 141 correspondían a personas que cumplían prisión domiciliaria; 44 con libertad condicional; 13 con libertad asistida y 87 imputados a los que se les impuso el dispositivo para cumplir medidas cautelares. Aclararon que todos esos dispositivos fueron autorizados por jueces.

A finales de noviembre de 2019, la entonces secretaria de Seguridad y Justicia de Río Negro, informó en otro informe publicado por Diario RÍO NEGRO que 192 personas estaban siendo monitoreados bajo la órbita de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (Uadme).

La crisis carcelaria

Con las cárceles rionegrinas desbordas por la superpoblación de internos, ya sea aquellos que cumplen pena o tienen prisión preventiva, en algunos casos la opción es que el sospechoso de haber cometido un delito permanezca en libertad o con prisión domiciliaria y con un dispositivo electrónico para vigilar sus movimientos. Todo depende de la valoración del juez.

Por lo general, los fiscales piden la prisión preventiva si advierten que el imputado en libertad puede entorpecer el desarrollo de la investigación del hecho o si existe riesgo de fuga y eluda el accionar de la Justicia.

Los defensores se oponen con argumentos constitucionales y proponen medidas cautelares menos gravosas. En todos los casos, el magistrado define.

Una cantidad de detenidos histórica

El miércoles de la semana pasada, el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, describió con crudeza la situación carcelaria que enfrenta la provincia. “La cantidad de detenidos es la más alta en la historia de las cárceles rionegrinas. Estamos cerca de 1.600 detenidos entre los que están en cárceles como los que están con distintos dispositivos electrónicos”, expresó.

Diario RÍO NEGRO preguntó en el Ministerio de Seguridad y Justicia y comunicaron que el primer semestre de este 2026 cerró con 1.402 personas detenidas en los penales de la provincia. Ese dato incluye 1.292 condenados y 110 personas con prisión preventiva que enfrentan procesos penales. Mientras que el primer semestre del año pasado finalizó con 1.381 internos, entre 1.264 condenados y 117 imputados con preventiva.

Y es probable que la crisis carcelaria siga por bastante tiempo. “El Ministerio de Seguridad y Justicia con el Servicio Penitenciario y la Policía están haciendo lo posible para alojar aquellos que tenemos detenidos”, explicó Weretilneck.

“Todos coincidimos en que tenemos que hacer una nueva cárcel. No hay nadie que no tenga claro que hay que hacer una nueva cárcel. Hoy, no tenemos fondos en la provincia para construir una cárcel nueva”, afirmó la semana pasada el mandatario provincial.