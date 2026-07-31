Hallaron un ballenato muerto en Las Grutas: qué se sabe del operativo y por qué piden no acercarse

El municipio pidió respetar las medidas de seguridad mientras avanza el operativo en la playa. Foto: ilustrativa.

Un ballenato fue hallado sin vida este viernes al mediodía en la Séptima Bajada de Las Grutas, donde personal de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y de la Subsecretaría de Fauna Silvestre desplegó un operativo para evaluar el estado del ejemplar y coordinar su retiro.

Según informó el Municipio de San Antonio, los protocolos de actuación se activaron apenas se detectó la presencia del cetáceo en la costa. Los equipos técnicos trabajan en la evaluación del animal y en las tareas necesarias para removerlo del lugar.

Mientras se desarrolla el operativo, las autoridades solicitaron a vecinos y turistas extremar las precauciones y respetar las medidas de seguridad dispuestas en el sector.

¿Qué pidieron las autoridades a quienes visitan la playa de Las Grutas?

No acercarse ni tocar al animal bajo ninguna circunstancia.

Respetar el perímetro de seguridad delimitado.

Evitar que las mascotas ingresen al área señalizada.

Seguir las indicaciones del personal autorizado.

Desde el municipio recordaron que la presencia de fauna silvestre muerta en la costa puede representar un riesgo sanitario, aun cuando el contacto parezca inofensivo, por lo que insistieron en colaborar con el operativo hasta que concluya el retiro del ejemplar.