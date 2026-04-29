El Gobierno denunciará a un diputado por presunto espionaje ilegal contra la esposa de Manuel Adorni

El Gobierno Nacional denunciará penalmente a Rodolfo Tailhade, diputado nacional por el Frente de Todos, por espionaje ilegal. En medio del informe de Manuel Adorni en el Congreso, el legislador denunció que la esposa del jefe de Gabinete se moviliza en vehículos oficiales y utiliza custodios del Gobierno. El propio funcionario lo incriminó por haber cometido supuestos actos ilícitos contra su familia.

Este miércoles 29 de abril fue la sesión en donde Adorni presentó su primer informe de gestión, en medio de la polémica por la investigación judicial en su contra por su evolución patrimonial desde que ingresó al Estado, las propiedades que adquirió y sus múltiples viajes tanto en aviones oficiales como en privados.

El diputado bonaerense utilizó su tiempo para denunciar que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, tiene custodia policial desde que su marido asumió como vocero presidencial.

«Tiene un auto oficial, un Ford Focus en aquel momento, y tres equipos que cumplen el servicio de custodia: el régimen de trabajo es de 24 por 48 horas. Son seis personas -Policía Federal- que la llevan y se ocupan de la custodia de su esposa», declaró Tailhade.

Según el diputado, la esposa de Adorni utiliza esta custodia para «ir a la manicura, llevar sus hijos al colegio, ó para ir reiteradas veces a La Fernetería, un bar de moda que está en la calle Serrano, en el barrio de Palermo».

«Le pregunto: ¿Qué riesgos reales o qué amenazas sufrió su esposa o su grupo familiar para que le asignaran una custodia que estamos pagando todos los argentinos hace dos años?», concluyó el diputado.

El Gobierno denunciará al diputado que habló de las custodias oficiales de la esposa de Adorni

En su respuesta en el Congreso, el jefe de Gabinete se refirió a las acusaciones del legislador peronista: «No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer, con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierto, sería de dudosa procedencia«.

«Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa», sentenció Adorni.

«Sé que están acostumbrados a manejarse como si Argentina fuera un país bananero, pero lo que están sugiriendo es que alguien estuvo espiando al jefe de Gabinete y su familia«, acotó el ministro.

En horas de la noche, el periodista de Infobae, Julián Alvez, confirmó a través de sus redes sociales que el Gobierno va a denunciar al diputad Tailhade por presunto espionaje ilegal luego de las declaraciones sobre los movimientos de la esposa de Manuel Adorni.