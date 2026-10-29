Encontraron el celular de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes: la clave mientras se realiza la autopsia

La investigación por el trágico homicidio de Nancy Godoy (52), la docente rural cuyo cuerpo fue hallado en la localidad correntina de Esquina, ingresó en horas clave este jueves con el inicio de los peritajes forenses y el secuestro de elementos determinantes para la causa, entre ellos su celular.

Tal como se había anticipado, comenzó esta mañana la autopsia en el Instituto Médico Forense (IMF) de la capital correntina. El cadáver de la maestra llegó al organismo poco después de las 2 de la madrugada para ser analizado minuciosamente. El estudio científico no solo buscará determinar fehacientemente la causa de la muerte, sino también establecer si la víctima fue blanco de un ataque sexual.

Una vez finalizadas las diligencias, el decano del IMF se comunicará esta misma tarde con la familia de la docente a través de una videoconferencia para notificarles formalmente los resultados antes de hacerlos públicos.

Hallazgo clave: recuperaron el teléfono celular

En medio de los operativos de rastrillaje, la Policía de Corrientes dio con un elemento considerado vital para la investigación: el teléfono celular de la víctima.

El dispositivo fue hallado en el interior de un bolso secuestrado a pocos metros de donde se encontró el cuerpo de Godoy, el cual estaba semisumergido en un viejo potrero de difícil acceso y sin señal telefónica, a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde dictaba clases.

El aparato ya se encuentra bajo custodia y será sometido a un riguroso peritaje técnico para extraer comunicaciones, llamadas y registros que permitan reconstruir las últimas horas de la docente y dar con los responsables del crimen.

Paro nacional, jornada de duelo y reclamo de justicia

Mientras la Justicia avanza con las medidas de prueba, el conmocionante hecho generó una profunda conmoción en todo el país. Para este jueves se decretó un paro nacional docente y una jornada de duelo, a la que se suman masivas muestras de dolor.

En la localidad de Esquina, familiares, amigos, colegas y vecinos llevan adelante una nueva y masiva marcha para exigir justicia y respuestas claras ante el femicidio de la maestra rural que enlutó a la comunidad educativa.