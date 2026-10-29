Río Negro ya firmó el traspaso de las rutas 151 y 22: podrá intervenir en todo el tramo entre Cipolletti y Fernández Oro, incluido Puente 83

El Gobierno de Río Negro y Nación firmaron este jueves las actas de toma de posesión parcial de más de 300 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151 y ya es responsable de la operación y el mantenimiento de esos tramos. El acuerdo se formalizó en Vialidad Nacional y permitirá que la Provincia avance con la recuperación de distintos sectores de ambas trazas, en el marco del traspaso de rutas nacionales a la órbita provincial.

Entre las autoridades rionegrinas estaba el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretlneck; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el titular de Vialidad Provincial, Raúl Grün. Por Vialidad Nacional participaron autoridades del organismo, entre ellas su administrador general, Marcelo Jorge Campoy y la gerenta de Asuntos Jurídicos, María Elena Rivero.

La transferencia fue firmada por el gobernador Alberto Weretilneck y el titular del organismo nacional, Marcelo Campoy. Foto: Enrique Garcia Medina.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la liberación del contrato de obra de la UTE conformada por CPC y CN Sapag, que mantenía condicionada la intervención provincial en la Ruta Nacional 22, entre Cipolletti y Fernández Oro. El tramo corresponde a la sección 5 de la transformación del corredor nacional y presenta un avance cercano al 80%.

Foto: Enrique García Medina.

En ese tramo se encuentra el Puente 83, uno de los sectores más deteriorados de la ruta, por el que circulan unos 17.000 vehículos por día, cerca del 40% de ellos de tránsito pesado, según el relevamiento de Vialidad Nacional de 2025.

La situación contractual resuelta permitirá que Río Negro avance sobre los trabajos pendientes para completar la obra en ese sector. En los 2,3 kilómetros que concentran las mayores dificultades de circulación, el puente propiamente dicho tiene unos 300 metros sin terminar y hay otros 400 metros de los carriles centrales que permanecen inconclusos.

En qué tramos de las rutas 22 y 151 puede intervenir Río Negro

Las actas de toma de posesión parcial firmadas entre Nación y Río Negro contemplan seis sectores de las rutas nacionales 22 y 151, con una extensión total de 337,62 kilómetros. La Provincia podrá avanzar con tareas de mantenimiento y recuperación vial en los tramos liberados, de acuerdo con el alcance del acuerdo.

Ruta Nacional 22

Puente sobre el río Colorado–Choele Choel: 138,35 kilómetros. Se extiende desde el kilómetro 857,16 hasta el 995,50.

138,35 kilómetros. Se extiende desde el kilómetro 857,16 hasta el 995,50. Choele Choel–Chichinales: 141,36 kilómetros. Comprende desde el kilómetro 997,74 hasta el 1.137,85.

141,36 kilómetros. Comprende desde el kilómetro 997,74 hasta el 1.137,85. Calle Salto, en Cipolletti–puente Cipolletti-Neuquén: 3,51 kilómetros. Va desde el kilómetro 1.212,34 hasta el 1.215,70.

3,51 kilómetros. Va desde el kilómetro 1.212,34 hasta el 1.215,70. Acceso a Fernández Oro–Parque Industrial de Cipolletti: 10,02 kilómetros. Se extiende desde el kilómetro 1.202,32 hasta el 1.212,34.

Los dos últimos sectores corresponden al Alto Valle. Su incorporación estuvo condicionada por la situación contractual de las obras pendientes. Tras la liberación del contrato de la UTE conformada por CPC y CN Sapag, la Provincia podrá avanzar en ese sector para completar los trabajos inconclusos.

Ruta Nacional 151

Empalme con la Ruta Nacional 22, en Cipolletti–Tercer Puente: 3,40 kilómetros. Comprende desde el kilómetro 0 hasta el 3,40.

3,40 kilómetros. Comprende desde el kilómetro 0 hasta el 3,40. Yacimiento Medanito–límite con La Pampa: 40,98 kilómetros. Se extiende desde el kilómetro 109,10 hasta el 149,83, donde comienza el puente sobre el río Colorado.

En total, los sectores detallados suman 337,62 kilómetros de rutas nacionales que forman parte de esta etapa del traspaso a Río Negro.

Río Negro detalló las obras urgentes de la Ruta 22 y 151

En paralelo al traspaso de las rutas, Río Negro definió un primer paquete de obras para reparar sectores críticos de las rutas nacionales 22 y 151. El plan se financiará con el aporte de Oldelval y recursos provinciales, y tendrá un plazo de ejecución de 120 días.

El acuerdo prevé una inversión total de 6,98 millones de dólares. De ese monto, 4,6 millones corresponden al Aporte al Desarrollo Territorial de la empresa y los 2,38 millones restantes serán cubiertos por la Provincia.

Las intervenciones -que van desde fresado, carpeta asfáltica, bacheo superficial, construcción de terraplenes y banquinas- abarcan cuatro sectores: la salida de Río Colorado, entre el puente sobre el río Colorado y las vías; el tramo de la Ruta 22 entre Chimpay y Chelforó; la rotonda de acceso a Roca y las colectoras del Puente 83; y la Ruta 151, desde el kilómetro 109 hasta el límite con La Pampa.