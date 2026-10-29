Cuartos de final confirmados en el W15 de Neuquén: cómo les fue a las tenistas regionales

El W15 Neuquén, que se disputa en el Rincón Club de Campo, ya tiene a sus ocho mejores tenistas, que este viernes disputarán los cuartos de final del certamen. Entre las participantes hubo cinco representantes de la región: cuatro neuquinas y una rionegrina.

Este jueves, Morena Medinaceli Lobos, de apenas 14 años, cayó ante Valentina Abril (N.º 1252 del ranking WTA) y se despidió en los octavos de final. Sin embargo, su balance en el torneo es más que positivo.

En su debut tras recibir una wild card, la joven neuquina derrotó por 6-3 y 6-2 a Marina Bulbarelli, sexta preclasificada del certamen, y consiguió su primer punto para el ranking WTA, un logro importante en el comienzo de su camino en el tenis profesional.

De esta manera, se convirtió en la cuarta tenista sudamericana nacida en 2011 en conseguir un punto para el ranking mundial de la WTA. Sin embargo, todavía no aparecerá en el escalafón, ya que para ingresar se requiere sumar puntos en tres torneos diferentes o alcanzar la final de una competencia. A sus 14 años, se trata de un gran paso en su desarrollo deportivo.

Los cruces de cuartos de final del W15 Neuquén

Valentina Abril se enfrentará con Luciana Moyano (N.º 548 del ranking WTA), la mejor preclasificada del torneo. Moyano, además, fue convocada para representar a Argentina en la Billie Jean King Cup frente a Japón, a fines de noviembre.

Otra de las integrantes del equipo nacional que participa en Neuquén es Sol Larraya Guidi (18 años, N.º 1211), quien se medirá con Sofía Meabe (18, N.º 1123) por un lugar en las semifinales.

Los otros dos cruces serán Emily Zornada (16 años, N.º 1189) ante Luna Morini (23, sin ranking) y Josefina Estévez (18, N.º 749) frente a Ana Gobbi (29, N.º 829).

De esta manera, las ocho mejores tenistas del certamen son argentinas, pese a la presencia de jugadoras de Estados Unidos, Colombia, Brasil, México y Rusia.

La actividad continuará la próxima semana en Neuquén: del 2 al 8 de noviembre, el circuito se trasladará a la Asociación Española, donde se disputará otro W15 en la capital de la provincia.

Cómo les fue a las otras tenistas regionales

Además de Medinaceli, otras tres neuquinas participaron del certamen: Isabel Arabarco (16 años, N.º 1502), Sofía Madrid Rocca (22, N.º 1456) y Camila Kilapi (15, sin ranking). También compitió la rionegrina Rosario Jurado, de 14 años y sin ubicación en el escalafón mundial.

La roquense Jurado venía de conseguir su primera victoria en el circuito durante el W15 de Cipolletti, disputado a principios de octubre. Sin embargo, esta vez no pudo superar la clasificación: cayó ante Angela Portoman por 6-2 y 6-0 y se quedó sin lugar en el cuadro principal.

Kilapi, por su parte, logró superar la qualy luego de dos triunfos. Primero venció a Camila Bertolini por 4-6, 6-1 y 10-7 y luego se impuso ante la chilena Sofía Carez por 3-6, 7-5 y 10-7. Ya en el cuadro principal, perdió ante la rusa Alisa Danilova (N.º 1027) por 6-2 y 6-0 y cerró su participación.

Arabarco y Madrid Rocca, en tanto, disputaron el torneo desde el cuadro principal, pero tuvieron cruces exigentes en la primera ronda. La primera cayó ante Sol Larraya Guidi por 6-2 y 6-1, mientras que Madrid Rocca perdió frente a Ana Gobbi por 6-4 y 6-1.