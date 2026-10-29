¡Gritalo, Sascha! Zverev ganó el partido que necesitaba y será el nuevo N°1 del mundo

Se dio lo que se daba. El tenista alemán Alexander Zverev llegó a los puntos necesarios para desplazar al italiano Jannik Sinner y asegurarse el N°1 del mundo desde el próximo lunes, cuando se actualice el ranking ATP profesional.

Gracias a la victoria de hoy ante Tallon Griekspoor en la segunda ronda del ATP 500 Viena, Sascha llegará por primera vez en su carrera a lo más alto del escalafón, hito que completa una temporada de ensueño con las consagraciones en Roland Garros y el US Open.

El teutón no quiso sorpresas y derrotó al neerlandés Griekspoor, 50° del ranking, por 6-4 y 7-5, en una hora y media de partido, logrando el pasaje a los octavos de final del certamen austríaco.

A special day awaits 🗓️ With his victory over Griekspoor, Alexander Zverev will become the 30th @atptour World No. 1 when the rankings come out on Monday morning 👏 #ErsteBankOpen https://t.co/JDPXwZJc1Y — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026

Zverev terminó con las cuentas y el próximo lunes aparecerá en lo más alto del escalafón, aprovechando la ausencia del italiano Sinner, que por lesión no pudo seguir en competencia en la etapa final del calendario.

De esta forma, el jugador de 29 años es el primer tenista alemán número uno desde Boris Becker en 1991, y el segundo jugador más veterano en alcanzar dicho halago, quedando por detrás del australiano John Newcombe, quien lo hizo con 30 años en 1974, una temporada más tarde de la creación del PIF ATP Rankings.

El alemán ha ganado muchos de los títulos más importantes de este deporte, como dos coronas en las Nitto ATP Finals, dos Grand Slams, la medalla de oro olímpica y siete trofeos ATP Masters 1000. Ahora, más de cuatro años después de haber alcanzado el N°2 por primera vez, puede añadir a su palmarés ser el 30º miembro del Club de los N°1 ATP.

Tras derrotar a Griekspoor, quien venía de ser campeón el pasado domingo en Bruselas, Sascha, eliminado en las semifinales de Shanghái, se medirá ahora con el inglés Arthur Fery (35°).