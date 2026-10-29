Es de Neuquen y lo atraparon en Roca con una mochila con marihuana, una balanza y efectivo

Un joven de 29 años, domiciliado en la provincia de Neuquén, fue detenido en la madrugada de este jueves en la ciudad de Roca tras ser sorprendido por la Policía con dosis de estupefacientes, una balanza de precisión y una importante suma de dinero en efectivo.

El procedimiento se llevó a cabo a las 4:11 de la mañana en la intersección de las calles 25 de Mayo y Neuquén, cuando efectivos de la Comisaría 3° realizaban tareas de patrullaje preventivo por la zona comercial y detectaron la presencia del sospechoso, quien llevaba consigo una mochila negra.

Al momento de ser identificado, las autoridades decidieron efectuar una requisa de urgencia con el fin de descartar el porte de armas u otros elementos peligrosos. Fue durante esa inspección que los agentes hallaron en el interior del bolso una bolsa transparente del tipo Ziploc con marihuana, lista para su presunta comercialización.

Elementos secuestrados

Además del estupefaciente, el personal policial incautó dentro del bolso una balanza digital de precisión (utilizada habitualmente para el fraccionamiento de sustancias), 60 mil pesos en efectivo en billetes de diversa denominación y dos teléfonos celulares, los cuales serán peritados para determinar la red de contactos y posibles conexiones en la región.

Ante el hallazgo de la sustancia y el equipamiento de fraccionamiento, se dio inmediata participación al área de atención inicial de la Fiscalía Federal.

Por orden del magistrado interviniente, las fuerzas de seguridad procedieron al decomiso de la droga, la balanza, el dinero y los dispositivos móviles, labrándose las actas correspondientes para garantizar la cadena de custodia de la evidencia.

El demorado, en tanto, quedó a disposición de las autoridades judiciales imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (N° 23.737).