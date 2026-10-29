Catriel volvió a abrazar la Ruta 151: «Detrás del reclamo hay vidas que se pierden», afirmó Salzotto

Catriel volvió a reunirse este jueves en el ingreso a la ciudad para realizar un abrazo simbólico a la Ruta Nacional 151. La actividad se realizó en una jornada clave para el futuro del corredor, ante la firma de las actas que permitirán a Río Negro asumir el mantenimiento de distintos tramos de rutas nacionales.

El encuentro volvió a poner en primer plano el reclamo por el deterioro de la calzada y la falta de obras en una vía fundamental para la circulación regional. La convocatoria reúne desde hace más de un año a vecinos y familias, con el objetivo de visibilizar los riesgos viales y recordar a quienes perdieron la vida en siniestros sobre la ruta.

Foto: Municipio de Catriel.

«Detrás del reclamo hay vidas que se pierden, familias atravesadas por el dolor y proyectos personales, laborales y familiares que cambian para siempre», señalaron afirmó la intendenta, Daniela Salzotto.

Ruta 151: Catriel insiste con el reclamo por obras y seguridad vial

Salzotto planteó que la transferencia debe traducirse en mejoras concretas y no quedar limitada a un cambio administrativo. «La seguridad vial exige obras, inversión sostenida, mantenimiento y planificación», sostuvo en un comunicado.

Foto: Municipio de Catriel.

«Durante los últimos tres años, el deterioro y la falta de respuestas frente a las necesidades de la ruta profundizaron la preocupación de una comunidad que conoce de cerca las consecuencias de ese abandono. Cada siniestro fatal deja una ausencia irreparable y modifica la vida de familias», afirmó Salzotto.

Salzotto también vinculó el reclamo con el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y la logística regional. «La actividad económica no puede avanzar de espaldas a las condiciones en las que se trasladan trabajadores, familias y producción», señaló.

«Ninguna inversión puede considerarse un verdadero logro si no contempla la seguridad de las personas que hacen posible ese desarrollo». Daniela Salzotto, intendenta de Catriel.

El abrazo simbólico volvió a poner en primer plano un pedido que la comunidad sostiene desde hace años: que el traspaso a la Provincia permita avanzar con las reparaciones necesarias en la Ruta 151. «Ninguna inversión puede considerarse un verdadero logro si no contempla la seguridad de las personas que hacen posible ese desarrollo», sostuvo la intendenta.