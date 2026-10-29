Huincul: «Este hilo que conduce a Vaca Muerta no sería posible sin el Pozo Uno», dijo Larraza

El acto se hizo en el monumento al Pozo Uno, en el barrio del mismo nombre en Plaza Huincul (Foto: Andrea Vazquez)

En el monumento levantado en el primer pozo donde surgió el petróleo que le dio origen a la actividad en la provincia de Neuquén, se hizo este 29 de octubre el acto oficial. El intendente Claudio de Plaza Huincul, Claudio Larraza junto al veterano ypefiano, José Briceño encabezaron la ceremonia en el barrio Uno de la ciudad.

Los representantes de distintas empresas petroleras junto a autoridades acompañaron la ceremonia para recordar el 108° aniversario del hallazgo y que motivó que el 29 de octubre sea declarado día provincial del Petróleo

En el monolito que luce la placa con los nombres de los trabajadores que estuvieron esas jornadas, el intendente Larraza remarcó la importancia de la fecha que le dio identidad a la ciudad y que permitió el desarrollo de la industria hidrocarburífera de la provincia.

«Esta fecha especial nos permite rendir homenaje y mantener viva la memoria de quienes forjaron nuestra historia», dijo el jefe comunal. Agregó que «sin el pozo Uno de Plaza Huincul hoy no habría Vaca Muerta y no estaríamos hablando de una nueva posibilidad histórica de desarrollo para nuestra tierra y nuestras comunidades».

Antes, desde la Agrupación 29 de Octubre, Veteranos Ypefianos», José Briceño. Fue el encargado de rescatar y compartir algunos datos con la comunidad, entre ellos, que en agosto de 1918 antes del hallazgo del petróleo, surgió el gas.

Destacó que la misión exploratoria para buscar el llamado oro negro fue autorizada e impulsada desde la dirección General de Minas, Geología e Hidrología porque la empresa YPF fue creada recién en 1922. Briceño describió que en el museo de los veteranos tiene mucha información de los pozos iniciales. «Están los dos primeros libros del parte diario de este pozo (Uno) que es el tesoro máximo que tenemos en nuestro museo», se pueden ver ahí.

Desde el taller de folklore Atardecer Feliz se entregaron tres piezas de danzas. (Foto: Andrea Vazquez)

En la ceremonia hubo minuto de silencio y colocación de ofrendas florales. Se contó con la presencia de representantes de las empresas de YPF, como Tamara Funes gerente de Asuntos Públicos e Inversión Social; y el gerente del Complejo Industrial Plaza Huincul de YPF, Luis Saavedra. Estuvieron también referentes de las empresas Bentia, NAO, los concejales de Plaza Huincul y de entidades intermedias.

Para concluir el acto hubo danzas folklóricas a cargo del taller de adultos mayores Atardecer Feliz y la bailarina Julieta Sepúlveda, nieta de un veterano ypefiano hizo una puesta artística «Huella de las Mujeres Petroleras».