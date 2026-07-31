Video | Javier Milei se reúne en la Casa Rosada con el presidente de Corea del Sur: los detalles de la agenda oficial

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, llegó a Buenos Aires y se reunió con su par argentino, Javier Milei, para abordar una agenda bilateral enfocada en comercio e inversiones. Tras el encuentro, la Casa Rosada brindó detalles sobre la agenda oficial.

La agenda oficial del Gobierno

El Gobierno difundió la agenda del presidente Javier Milei para este viernes 31 de julio. Las actividades comenzarán a las 11 con una reunión bilateral con el presidente de Corea del Sur, encuentro del que también participarán los cancilleres de ambos países.

Tras concretar el primer recibimiento, se llevará a cabo una reunión ampliada de ambas delegaciones en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Aunque no se difundió el temario oficial, trascendió que las conversaciones estarán centradas en asuntos comerciales y de inversión. Cabe recordar que Corea del Sur ha manifestado su interés en alcanzar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, bloque regional integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La agenda continúa con una tercera actividad a las 14. Fuentes del Gobierno informaron que el presidente Javier Milei participará de la presentación del proyecto RIGI de Pampa Energía para la construcción de una nueva planta de urea, junto al presidente de la compañía, Marcelo Mindlin y funcionarios nacionales, en el Salón de la Ciencia Argentina de la Casa Rosada.

Para cerrar su agenda, el mandatario recibirá a las 15 en la Casa Rosada las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Alemania y la República de Corea, así como del nuncio apostólico de la Santa Sede.