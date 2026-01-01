«La única verdad es la realidad»: la AFA justificó la comisión del 30% que recibía la empresa de Javier Faroni

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió una respuesta contundente tras los allanamientos ordenados por la Justicia Federal en sus sedes de Viamonte y Ezeiza. En un comunicado que evita mencionar nombres propios, la conducción de Claudio «Chiqui» Tapia defendió la estructura de sus negocios en el exterior y justificó el pago de cánones a sus agentes comerciales.

El eje de la defensa es estadístico: la AFA sostiene que, bajo la actual administración, se logró «dar vuelta la ecuación económica», pasando de un modelo donde los intermediarios retenían la mayor parte de las ganancias a uno donde la institución es la principal beneficiaria.

El «30-70»: la justificación de las cifras, según la AFA

Aunque la Justicia investiga el rol de la empresa TourProdEnter LLC y sus vínculos con el empresario Javier Faroni, el comunicado de la AFA se limitó a explicar el porcentaje de las comisiones sin nombrar a los involucrados.

La entidad confirmó que sus socios comerciales perciben el 30% de los ingresos, mientras que el 70% restante ingresa a la AFA. En este sentido, el escrito denuncia que en gestiones previas a 2017, la distribución era inversa.

Según la AFA, los agentes comerciales llegaban a retener hasta el 70% de los fondos generados, principalmente por la Selección Argentina.

Casos específicos que menciona el comunicado:

ISL: Obtenía el 55% y la AFA el 45%.

Obtenía el y la AFA el 45%. Santa Mónica: Percibía el 50% de los recursos.

Percibía el de los recursos. Guillermo Tofoni: La AFA denunció que, en amistosos, el agente y su asociado obtenían hasta el 65%, mientras que la entidad recibía una suma fija de USD 1.000.000.

El eje de la investigación judicial y el «desgaste institucional»

Para la conducción de la AFA, la difusión de estos contratos y el avance de la causa judicial responden a una «trama de mentiras y desinformación». El comunicado sugiere que sectores que perdieron sus negocios con el cambio de gestión en 2017 buscan «causar el desgaste institucional» para recuperar beneficios anteriores.

«En esta trama de mentiras y desinformación no existen los Robin Hood que luchen por el bienestar del pueblo, advirtiéndose claramente que se trata de una manera más de hacer negocios particulares», señala el texto oficial.

A pesar de la defensa técnica de la AFA sobre el valor de mercado de sus comisiones, la investigación del juez Luis Armella mantiene el foco en la ruta del dinero.

Los investigadores federales no solo cuestionan el 30% que cobra el agente comercial, sino el hecho de que fondos de una entidad civil argentina se hayan gestionado en cuentas bancarias de Estados Unidos (como Bank of America y JP Morgan).

La sospecha principal es que este esquema permitió movilizar cerca de USD 260 millones por fuera de los controles del Banco Central y el sistema tributario nacional.